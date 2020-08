Griglia di partenza Formula 1/ Gp Gran Bretagna 2020: la lotta per la pole position

Solo poche ore prima di scoprire come si disegnerà la griglia di partenza della Formula 1 per il Gran Premio di Gran Bretagna 2020, la quarta tappa del Mondiale, attesa ovviamente sull’iconica pista di Silverstone. Siamo dunque sul tracciato dove è nato il campionato del mondo della Formula 1 e qui sarà battaglia furente per le migliori posizioni come della pole position della griglia di partenza di formula 1. Anche se va detto che il tracciato britannico non è circuito dove i sorpassi sono complicati, come è stato all’Hungaroring, nella precedente tappa del campionato iridato. Per la precisione va ricordato che la pista è molto tortuosa, con ben 18 curve presenti, ma pure sono possibili battaglie e sorpassi, anche al limite, per cui oggi la lotta per la pole position, benché sarà di certo bellissima, potrebbe non essere così decisiva in fin dei conti. Specie se il meteo deciderà di metterci lo zampino. Va infatti ricordato che oltre al noto “tempo ballerino” inglese, pure il tracciato di Silverstone è collocato in posizione ben particolare, sopra un altopiano spazzato ai venti: il meteo dunque qui muta molto velocemente e benché le previsioni per il weekend siano buone, pure è sempre meglio fare molta attenzione.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: IL PROTAGONISTA PIU’ ATTESO

Oltre all’incognita meteo, a cui è giusto sempre concedere un poco di spazio quando si parla del Gran Premio di Gran Bretagna 2020, ecco che nella trepidante attesa di conoscere come si comporrà la griglia di partenza della Formula 1, per questa quarta tappa della stagione, pure non possiamo non fissare la nostra attenzione sul protagonista più atteso, Lewis Hamilton. Il pilota inglese, qui padrone di casa, che ha da poco festeggiato le novanta pole in carriera, sa davvero esaltarsi nella ricerca del miglior piazzamento e a Silverstone certo anche oggi darà spettacolo, al volante della Mercedes, la vettura più performante in questo avvio del campionato del mondo. Dopo tutto lo abbiamo visto in Stiria e soprattutto all’Hungaroring, solo pochi giorni fa: Hamilton è il più veloce sul giro secco e sia che piova o che splendi il sole, è lui l’uomo da battere. Senza scordare ovviamente il feeling particolare che il britannico nutre con l’asfalto di Silverstone. Qui Hamilton detiene il record di pole position, e qui ha trovato il primo piazzamento nella griglia di partenza anche nel 2018, come pure nel 2017, 2016, 2015 e 2013. Sarà lui il protagonista delle qualifiche, come della griglia di partenza della Formula 1 per il Gp di Gran Bretagna 2020?



© RIPRODUZIONE RISERVATA