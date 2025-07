Griglia di partenza Formula 1, GP Gran Bretagna 2025 Silverstone: scopriremo chi farà la pole position oggi sabato 5 luglio, focus su Oliver Bearman

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: MAX VERSTAPPEN IN POLE POSITION

Max Verstappen ha conquistato la pole position a Silverstone: sarà il pilota olandese della Red Bull a partire davanti a tutti nel GP Gran Bretagna 2025 sulla griglia di partenza Formula 1. Un capolavoro di classe infinita, specie in un GP che aveva fatto pensare a un duello solo tra McLaren e Ferrari. Secondo posto per Oscar Piastri davanti a Lando Norris, mentre George Russell con il quarto posto ha relegato le Ferrari in terza fila, con Lewis Hamilton quinto davanti a Charles Leclerc.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Lando Norris in pole position, miracolo Leclerc! GP Austria 2025 (28 giugno)

Tre posizioni di penalizzazione per Kimi Antonelli, che da settimo partirà decimo, mentre Oliver Bearman è stato bravissimo arrivando al Q3 ma purtroppo sarà penalizzato di dieci posizioni per un incidente nelle libere, poi Fernando Alonso e Pierre Gasly hanno chiuso la top 10. Scorrendo verso il basso le posizioni sulla griglia di partenza Formula 1, ricordiamo che erano stati eliminati nel corso del Q2 Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Isack Hadjar, Alexander Albon ed Esteban Ocon, mentre il Q1 aveva visto le eliminazioni immediate di Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll, Nico Hulkenberg e Franco Colapinto. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Griglia di partenza Formula 1/ Chi farà la pole position? GP Canada 2025 Montreal (oggi sabato 14 giugno)

CHI IN POLE POSITION A SILVERSTONE?

A Silverstone naturalmente ci sarà molta attesa per i piloti padroni di casa del GP Gran Bretagna 2025, anche perché almeno tre su quattro potranno essere grandi protagonisti anche della griglia di partenza Formula 1. Il nome più ovvio in questo momento è Lando Norris, in pole position appena sette giorni fa in Austria e in piena lotta anche per il titolo iridato grazie alla sua McLaren.

Abbiamo poi naturalmente colui che resta il più amato idolo di casa, il sette volte campione del Mondo Lewis Hamilton, che vivrà Silverstone per la prima volta da pilota Ferrari. Un’emozione sicuramente molto forte, anche se finora l’esperienza in rosso non è andata come sperato: uno squillo proprio in casa avrebbe naturalmente un sapore speciale per il numero 44.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Oscar Piastri fa la pole position! Gp Spagna 2025 Barcellona (oggi 31 maggio)

Sotto i riflettori anche George Russell, che a metà giugno ha firmato un weekend praticamente perfetto a Montreal, con pole position al sabato e vittoria alla domenica, confermando una volta di più tutto il suo valore e dimostrando che la Mercedes ha fatto bene a puntare su di lui dopo l’addio proprio di Hamilton.

Fin qui i tre big britannici, ma noi vogliamo spendere qualche parola in più per Oliver Bearman, anche se fatalmente sarà più difficile trovare il pilota classe 2005 della Haas-Ferrari nelle posizioni di spicco della griglia di partenza Formula 1 al termine delle qualifiche di oggi a Silverstone.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: FOCUS SU OLIVER BEARMAN

Oliver Bearman merita comunque la nostra attenzione, perché è un eccellente talento e perché è un pilota Ferrari, girato alla Haas per fare esperienza. Nel 2024 era stato pilota di riserva per entrambi i team e in molti ricorderanno la sua presenza in Arabia Saudita nel 2024 per sostituire Carlos Sainz, fermato dall’appendicite. Fu in quella occasione il pilota più giovane di sempre a guidare una Ferrari in un Gran Premio di Formula 1, con il settimo posto a certificare un debutto memorabile. In seguito Oliver Bearman aveva partecipato anche ai GP Azerbaigian e Brasile con la Haas, di cui quest’anno è diventato titolare.

Esperienza importante, anche se non sempre facile: Oliver Bearman aveva cominciato benissimo con tre piazzamenti a punti nei primi quattro Gran Premi, tuttavia l’ultimo acuto risale al GP Bahrain del 13 aprile scorso. Parlando in particolare della griglia di partenza Formula 1, dobbiamo evidenziare che l’unica partecipazione al Q3 per Bearman risale a Suzuka, però da Barcellona in poi sono tre qualifiche consecutive che il pilota Haas riesce almeno a passare il Q1, che potrebbe essere l’obiettivo anche nella gara di casa.