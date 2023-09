GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Gioia Ferrari l’anno scorso! GP Italia 2023 Monza (oggi sabato 2 settembre)

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: L’ANNO SCORSO

In attesa di scoprire come si comporrà la griglia di partenza Formula 1 per il Gp Italia 2023, possiamo fare un tuffo all’anno scorso, per ricordare un sabato che fu dolcissimo a Monza per la Ferrari. Infatti la pole position era andata a Charles Leclerc con il tempo di 1’20”161, grazie al quale il monegasco aveva preceduto anche in pista Max Verstappen, che in realtà sarebbe poi stato solo settimo a causa di una penalizzazione legata alla power unit.

Fu una situazione davvero particolare quella sulla griglia di partenza Formula 1 l’anno scorso a Monza, perché furono penalizzati per motivi tecnici anche Carlos Sainz, Sergio Perez e Lewis Hamilton, che in pista erano stati terzo, quarto e quinto, di conseguenza al fianco di Leclerc scattò dalla prima fila George Russell, sesto nella classifica dei tempi, mentre in seconda fila trovarono posto Lando Norris e Daniel Ricciardo, seguiti in terza da Pierre Gasly e Fernando Alonso. Alla domenica però Max Verstappen vinse davanti a Leclerc e Russell, non senza polemiche circa la gestione della Safety Car da parte della Direzione Gara. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LOTTA VELOCISSIMA A MONZA!

Appuntamento come sempre meraviglioso con la griglia di partenza Formula 1 per il Gran Premio d’Italia 2023 sul circuito di Monza, l’Autodromo Nazionale che è casa della Ferrari ma è pure il cosiddetto “tempio della velocità”, una definizione che naturalmente acquisisce ancora più significato durante le qualifiche, perché sul giro secco si esalta la velocità pura, a Monza più che su ogni altro tracciato nel calendario del Circus della Formula 1 – attenzione anche alla lotta per le scie, che ha causato negli anni episodi talora anche clamorosi.

Il favorito d’obbligo sarà per l’ennesima volta il “solito” Max Verstappen, abbonato alla pole position sulla griglia di partenza Formula 1 quasi come alle vittorie in gara anche se appena prima della sosta c’erano state un paio di sorprese. Infatti a Spa Francorchamps la pole position era andata a Charles Leclerc, anche se con la complicità di una penalità per l’olandese, mentre una settimana prima a Budapest era stato Lewis Hamilton a partire davanti a tutti (in questo caso battendo davvero Verstappen anche per il cronometro) sulla griglia di partenza Formula 1. Questo “digiuno” (si fa per dire) è stato spezzato settimana scorsa a Zandvoort, cioè nell’occasione più cara per Max Verstappen, davanti ai suoi tifosi.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: I NUMERI RECENTI

Max Verstappen d’altronde era stato il dominatore già in Bahrain e Australia, mentre Sergio Perez fece doppietta in Arabia Saudita, per poi prendersi il successo anche a Baku, primo caso in cui il vincitore non era partito davanti a tutti sulla griglia di partenza Formula 1 – la pole position azera di Charles Leclerc era sfuggita alla Red Bull, come poi è successo di nuovo soltanto a Budapest e Spa. Tornando a descrivere la stagione in ordine cronologico, ricordiamo che a Miami per la prima volta i due piloti della casa anglo-austriaca si alternarono al comando tra il sabato e la domenica, con pole position a Perez ma vittoria per Verstappen, una rimonta capolavoro su un circuito non così favorevole per i sorpassi.

Da Montecarlo in poi non c’è più stata storia: cinque doppiette pole position-vittoria consecutive, a Zeltweg il dominio si è esteso pure alla Sprint, poi in Ungheria e in Belgio per Verstappen è arrivato il secondo posto sulla griglia di partenza Formula 1 seguito però in entrambi i casi dal successo in gara, infine in Olanda riecco una doppietta. Per i numeri sul giro secco, l’olandese adesso è 8-2 su Perez nel numero delle pole position stagionali, con Charles Leclerc a sua volta a due e Lewis Hamilton a uno. Il 2022 invece aveva visto il monegasco partire per ben nove volte dalla pole position nella stagione che resterà l’anno dei rimpianti per la Ferrari, con troppe occasioni sprecate alla domenica dopo le illusioni del sabato e tre pole position anche per Carlos Sainz, le prime della carriera per il pilota spagnolo del Cavallino.

