Griglia di partenza Formula 1, Gp Italia 2025 Monza: scopriremo chi farà la pole position oggi, sabato 6 settembre, con un focus su Kimi Antonelli

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1, CHI FARÀ LA POLE POSITION A MONZA?

Oggi sabato 6 settembre ci attende l’affascinante battaglia alla massima velocità per comporre la griglia di partenza Formula 1 del Gran Premio d’Italia 2025 a Monza. Sarà una battaglia di potenza ma anche di tattica, pensando all’importanza che possono avere le scie sul circuito brianzolo – negli anni scorsi ci sono stati esempi anche clamorosi in tal senso.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Oscar Piastri in pole position! GP Olanda 2025 Zandvoort (oggi 30 agosto)

Di certo i favoriti d’obbligo saranno ancora una volta i due piloti della McLaren, ma speriamo che possano essere protagonisti anche i “padroni di casa” a Monza. In primis naturalmente la Ferrari, ma l’elenco comprende anche le Racing Bulls di Faenza, reduci dallo straordinario podio di Isack Hadjar di domenica scorsa a Zandvoort, senza dimenticare che finalmente quest’anno in Italia possiamo nuovamente seguire anche un pilota di casa.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Charles Leclerc in pole position! Gp Ungheria 2025 Budapest (oggi 2 agosto)

Parliamo allora in modo speciale proprio di Andrea Kimi Antonelli, che ha debuttato in questa stagione in Formula 1 con un compito difficile: sostituire in Mercedes il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, a sua volta molto atteso perché sta vivendo per la prima volta Monza da pilota della Ferrari.

Giunti ormai al mese di settembre dell’anno del debutto nel Circus e anche della maturità a livello scolastico – è sempre bene ricordare che Antonelli è un classe 2006 e ha compiuto 19 anni appena da un paio di settimane – possiamo tracciare un piccolo bilancio della stagione di Kimi fino a questo momento, sperando di vederlo oggi pomeriggio più in alto possibile sulla griglia di partenza Formula 1.

Griglia di partenza Formula 1/ Chi farà la pole position? (Gp Belgio 2025 Spa-Francorchamps, 26 luglio)

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1, FOCUS SU KIMI ANDREA ANTONELLI

Non è così semplice analizzare la stagione del debutto di Andrea Kimi Antonelli. L’inizio era stato ottimo, con un clamoroso quarto posto nella prima gara in Australia e altri buoni risultati nel primo scorcio del Mondiale, poi il primo passaggio a vuoto era stato spazzato via dal podio di Montreal, un terzo posto che aveva reso Antonelli il terzo pilota più giovane di sempre nella storia della Formula 1 a salire sul podio, più “vecchio” solamente di Max Verstappen e Lance Stroll al momento dei loro rispettivi primi podi della carriera.

Da quel momento tuttavia è iniziato una sorta di incubo, perché nelle successive cinque gare Antonelli ha avuto come migliore risultato (e unico piazzamento a punti) il decimo posto di Budapest. Sulla griglia di partenza Formula 1 il trend è stato simile, con ottimi piazzamenti nella prima parte di stagione come il terzo posto a Miami e il quarto proprio in Canada, ma adesso il giovane italiano non raggiunge il Q3 da Silverstone. Sarebbe splendido riuscire a porre fine al periodo negativo con un acuto proprio a Monza…