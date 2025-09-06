Griglia di partenza Formula 1, Gp Italia 2025 Monza: scopriremo chi farà la pole position oggi, sabato 6 settembre, con un focus su Kimi Antonelli
GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1, CHI FARÀ LA POLE POSITION A MONZA?
Oggi sabato 6 settembre ci attende l’affascinante battaglia alla massima velocità per comporre la griglia di partenza Formula 1 del Gran Premio d’Italia 2025 a Monza. Sarà una battaglia di potenza ma anche di tattica, pensando all’importanza che possono avere le scie sul circuito brianzolo – negli anni scorsi ci sono stati esempi anche clamorosi in tal senso.
Di certo i favoriti d’obbligo saranno ancora una volta i due piloti della McLaren, ma speriamo che possano essere protagonisti anche i “padroni di casa” a Monza. In primis naturalmente la Ferrari, ma l’elenco comprende anche le Racing Bulls di Faenza, reduci dallo straordinario podio di Isack Hadjar di domenica scorsa a Zandvoort, senza dimenticare che finalmente quest’anno in Italia possiamo nuovamente seguire anche un pilota di casa.
Parliamo allora in modo speciale proprio di Andrea Kimi Antonelli, che ha debuttato in questa stagione in Formula 1 con un compito difficile: sostituire in Mercedes il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, a sua volta molto atteso perché sta vivendo per la prima volta Monza da pilota della Ferrari.
Giunti ormai al mese di settembre dell’anno del debutto nel Circus e anche della maturità a livello scolastico – è sempre bene ricordare che Antonelli è un classe 2006 e ha compiuto 19 anni appena da un paio di settimane – possiamo tracciare un piccolo bilancio della stagione di Kimi fino a questo momento, sperando di vederlo oggi pomeriggio più in alto possibile sulla griglia di partenza Formula 1.
GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1, FOCUS SU KIMI ANDREA ANTONELLI
Non è così semplice analizzare la stagione del debutto di Andrea Kimi Antonelli. L’inizio era stato ottimo, con un clamoroso quarto posto nella prima gara in Australia e altri buoni risultati nel primo scorcio del Mondiale, poi il primo passaggio a vuoto era stato spazzato via dal podio di Montreal, un terzo posto che aveva reso Antonelli il terzo pilota più giovane di sempre nella storia della Formula 1 a salire sul podio, più “vecchio” solamente di Max Verstappen e Lance Stroll al momento dei loro rispettivi primi podi della carriera.
Da quel momento tuttavia è iniziato una sorta di incubo, perché nelle successive cinque gare Antonelli ha avuto come migliore risultato (e unico piazzamento a punti) il decimo posto di Budapest. Sulla griglia di partenza Formula 1 il trend è stato simile, con ottimi piazzamenti nella prima parte di stagione come il terzo posto a Miami e il quarto proprio in Canada, ma adesso il giovane italiano non raggiunge il Q3 da Silverstone. Sarebbe splendido riuscire a porre fine al periodo negativo con un acuto proprio a Monza…