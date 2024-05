GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Il digiuno dalla pole position di Lewis Hamilton! (GP Miami 2024, 4 maggio)

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: IL “VUOTO” DI LEWIS HAMILTON

Lewis Hamilton non ha mai lasciato il segno con una pole position nelle qualifiche per la griglia di partenza Formula 1 nel Gp Miami, che d’altronde non lo ha mai nemmeno visto salire sul podio alla domenica, con due sesti posti sia nell’edizione inaugurale del 2022 sia l’anno scorso. Questo naturalmente si spiega facilmente considerando che il Gran Premio di Miami è stato inserito nel calendario della Formula 1 solamente dopo il leggendario ciclo di Lewis Hamilton e della Mercedes, terminato di fatto all’ultimo giro dell’epico Gran Premio di Abu Dhabi 2021.

Da allora in poi, nei due interi Mondiali 2022 e 2023 più l’inizio della stagione 2024, l’inglese non ha più vinto nemmeno un Gran Premio e anche in termini di pole position ne ha aggiunta solamente una, quella conquistata a Budapest l’estate scorsa. Considerando il pessimo inizio di questa stagione, è difficile che in Florida possa cambiare qualcosa, ma naturalmente il verdetto arriverà dal cronometro nelle qualifiche per determinare la griglia di partenza Formula 1 del Gp Miami 2024! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COSA CI DIRÀ LA GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1 NEL GP MIAMI 2024?

Dopo un venerdì nel quale Charles Leclerc si è inserito tra le due Red Bull nella cosiddetta Sprint ShootOut in vista della gara breve di oggi, ma che comunque ha visto Max Verstappen prendersi per l’ennesima volta la palma di pilota più veloce del gruppo, eccoci oggi sabato 4 maggio al canonico appuntamento con la griglia di partenza Formula 1 per il Gran Premio di Miami 2024, cioè la battaglia per quella che potremmo definire la “vera” pole position. Un segnale importante da parte della Ferrari, che in questo primo scorcio del 2024 è sembrata più competitiva alla distanza che non sul giro secco: nelle prime cinque posizioni ci sono solo i piloti del Cavallino più quelli della galassia Red Bull, compreso il “satellite” Daniel Ricciardo.

Il format è quello che la Formula 1 ha già inaugurato due settimane fa a Shanghai, dal momento che per la seconda volta consecutiva abbiamo un weekend con la presenza della Sprint, che nel 2024 è stata anticipata al mattino (locale) mentre la battaglia per la pole position con le qualifiche “classiche” caratterizzerà il pomeriggio della Florida per determinare la griglia di partenza Formula 1 naturalmente per la corsa della domenica. Considerando quante volte è già cambiato il format delle Sprint dal 2021 in poi, la speranza è che finalmente si sia trovato un assetto che possa essere definitivo…

PISTA DIFFICILE PER I SORPASSI? NON PER MAX VERSTAPPEN!

Una riflessione su quanta incidenza potrà avere la griglia di partenza Formula 1 sull’esito finale del GP Miami può sicuramente prendere a modello quanto successe un anno fa proprio in Florida. Circuito cittadino sulla carta non particolarmente adatto ai sorpassi, nel 2023 ci fu la sorpresa un Max Verstappen inchiodato alla nona casella della griglia di partenza Formula 1 a causa di un Q3 particolarmente sfortunato per il pilota olandese, perché abortì il primo tentativo e non face in tempo a fare il secondo a causa di una bandiera rossa.

La strada verso la vittoria sembrava sbarrata, anche perché in pole position c’era l’altra Red Bull, cioè un Sergio Perez che aveva iniziato bene il 2023 con due vittorie sui quattro Gran Premi che avevano preceduto Miami. Ebbene, alla domenica Max Verstappen vinse con una rimonta epica e in tutto il resto della stagione l’olandese avrebbe lasciato alla concorrenza un solo GP, quello vinto da Carlos Sainz a Singapore nel mese di settembre. Insomma, anche a Miami potrebbe essere possibile vincere con una bella rimonta dalle posizioni di rincalzo della griglia di partenza Formula 1, almeno se ti chiami Max Verstappen e guidi una Red Bull.











