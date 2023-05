GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Verstappen in pole position! Leclerc terzo dietro Alonso (Gp Monaco 2023)

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: GP MONACO 2023, VERSTAPPEN IN POLE POSITION

Max Verstappen scatta in pole position sulla griglia di partenza di Formula 1, per il Gp Monaco 2023: l’olandese ancora una volta mostra la superiorità della sua Red Bull, ma se non altro possono festeggiare anche i tifosi della Ferrari perché in seconda fila, con il terzo tempo, partirà Charles Leclerc.È 1’11’’365 il tempo fatto registrare da Verstappen; tutti vicini i primi, a cominciare da Fernando Alonso che sarà in prima fila con l’olandese a conferma della competitività della Aston Martin, fermatasi a meno di un decimo dal campione del mondo in carica. Leclerc ha meno di due decimi di ritard.

Sulla griglia di partenza di Formula 1, nel Gp Monaco 2023, partirà al fianco del sorprendente Esteban Ocon; ottima davvero la Alpine che piazza anche Pierre Gasly al settimo posto (dunque in quarta fila con George Russell), terza fila invece per l’altra Ferrari, naturalmente quella di Carlos Sainz, con un Lewis Hamilton in difficoltà fin dalla FP3 (quando è andato a muro nel finale) e mai davvero in corsa per la pole position. In quinta fila ci saranno invece Yuki Tsunoda, comunque positivo con l’Alpha Tauri, e Lando Norris su McLaren; deludente la prestazione di Sergio Pérez eliminato addirittura nel Q1, dunque Verstappen potrebbe trovarsi da solo nel Gp Monaco 2023 di domani, almeno inizialmente… (agg. di Claudio Franceschini)

GRANDE APPUNTAMENTO!

Appuntamento con un sabato pomeriggio di grandi emozioni con la griglia di partenza Formula 1 per il GP Monaco 2023 sul leggendario circuito cittadino di Montecarlo, l’appuntamento forse più iconico per il Circus. È quasi retorico ricordare che partire davanti potrebbe essere fondamentale per le ambizioni di vittoria, come succede quasi sempre quando si gareggia nel Principato. Charles Leclerc avrebbe da ridire, perché brucia ancora il ricordo della pole position casalinga per lui a Montecarlo di un anno fa, poi non convertita in vittoria principalmente per un errore strategico del muretto Ferrari durante la gara, una delle delusioni più cocenti del 2022 per il pilota del Cavallino Rampante.

La Formula 1, dopo la Sprint a Baku, è tornata al suo format tradizionale già a Miami (e così avrebbe dovuto essere anche a Imola, ne approfittiamo per un pensiero a tutta l’Emilia Romagna), anche a Montecarlo avremo le qualifiche al sabato pomeriggio per determinare naturalmente l’autore della pole position e la composizione della griglia di partenza Formula 1 per la gara di domani. Spesso da queste parti è proprio il sabato il momento più emozionante, in cui bisogna dare il massimo per firmare un capolavoro, ma a Montecarlo più che altrove il confine fra capolavoro e disastro è davvero sottile. In Azerbaigian era tornata competitiva ai massimi livelli almeno sul giro secco la Ferrari, con Charles Leclerc che si è preso la pole position (in un certo senso doppia contando pure le qualifiche per la Sprint) dopo che le prime tre erano andate tutte alla Red Bull, sempre con il pilota che avrebbe poi vinto in gara. Max Verstappen è stato il dominatore in Bahrain e poi anche in Australia, mentre Sergio Perez fece doppietta in Arabia Saudita, per poi prendersi il successo anche a Baku, primo caso in cui il vincitore non era partito davanti a tutti sulla griglia di partenza Formula 1.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: I NUMERI RECENTI

La griglia di partenza Formula 1 vede il dominio della Red Bull quindi anche sul giro secco in questo 2023. Dobbiamo ancora ricordare che cosa era successo tre settimane fa a Miami, per la prima volta i due piloti della casa anglo-austriaca si alternarono al comando tra il sabato e la domenica, con la pole position a Perez per fare 2-2 con il compagno di squadra, ma poi nel Gran Premio la vittoria di Verstappen è stata una delle più significative tecnicamente parlando nella carriera di Max, considerata la grande rimonta su un circuito non così favorevole per i sorpassi. Il 2022 invece aveva visto Charles Leclerc partire per ben nove volte dalla pole position nella stagione che resterà fatalmente l’anno dei rimpianti per la Ferrari, con troppe occasioni sprecate alla domenica dopo le illusioni del sabato – vedi appunto Montecarlo.

Ci furono anche tre pole position per Carlos Sainz, le prime della carriera per il pilota spagnolo del Cavallino, raccogliendo però poi alla domenica molto meno rispetto a quanto si sarebbe potuto fare. Sempre per quel che riguarda la griglia di partenza di Formula 1, la Red Bull invece aveva visto scattare davanti a tutti Sergio Perez in Arabia Saudita (come quest’anno), ma soprattutto Max Verstappen in ben sette occasioni, anche se al sabato l’olandese avrebbe infine perso il confronto con Leclerc (7-9). Naturalmente però l’olandese vorrà fare ancora meglio anche in termini di pole position quest’anno, all’inseguimento soprattutto del tris iridato consecutivo.











