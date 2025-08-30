Griglia di partenza Formula 1, al GP Olanda 2025 Zandvoort chi sarà in pole position? Ce lo diranno naturalmente le qualifiche, oggi sabato 30 agosto

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1, PER LA POLE POSITION AL GP OLANDA 2025 ZANDVOORT

Si riaccendono i motori in casa di Max Verstappen, oggi sabato 30 agosto è il giorno soprattutto delle qualifiche e quindi ci concentriamo sull’attesa per la griglia di partenza Formula 1 in questo Gran Premio d’Olanda 2025 sul circuito di Zandvoort. Il padrone di casa è atteso per molti motivi, compreso l’eccellente rendimento in questa corsa da quando è tornata in calendario nel 2021.

Basterebbe dire che, fino al 2023, per ben tre anni consecutivi Verstappen nel Gp Olanda ha sempre firmato la doppietta pole position al sabato e vittoria alla domenica. Il 2021 fu l’anno dell’epico duello con Lewis Hamilton deciso all’ultimo giro dell’ultimo Gran Premio ad Abu Dhabi, in Olanda Max si prese la pole position con soli 38 millesimi di vantaggio sul grande rivale inglese.

I margini risicati nelle qualifiche si ripeteranno anche nel 2022, quando al sabato il giro più veloce di Max Verstappen fu migliore di quello di Charles Leclerc con la Ferrari per appena 21 millesimi, quindi ancora meno dell’anno precedente, sebbene poi in gara fu George Russell a inserirsi tra l’olandese e il monegasco per prendersi il secondo gradino del podio.

Nel 2023 invece ci furono meno brividi per la griglia di partenza Formula 1, dal momento che Max Verstappen rifilò oltre mezzo secondo a Lando Norris, con il senno di poi comunque uno dei primi segnali di crescita della McLaren, sebbene alla domenica sul podio sarebbero saliti a sorpresa Fernando Alonso e Pierre Gasly alle spalle del padrone di casa.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1, NORRIS DOPO IL TRIS DI VERSTAPPEN

Nel 2024 Max Verstappen aveva “salvato” il Mondiale dalla crescita della McLaren, ma si era dovuto inchinare a Zandvoort, fin dal verdetto delle qualifiche che avevano assegnato la pole position sulla griglia di partenza Formula 1 proprio a Lando Norris con il tempo di 1’09”673 e un margine di quasi quattro decimi sullo stesso Verstappen, che si piazzò fra le due McLaren, dal momento che la terza piazza andò ad Oscar Piastri, in seconda fila insieme alla Mercedes di George Russell, con Sergio Perez quinto – un piazzamento che oggi sembra impossibile per la seconda Red Bull.

Non erano state invece qualifiche brillanti per la Ferrari, con Charles Leclerc sesto e Carlos Sainz decimo, in verità senza un tempo cronometrato nel Q3. Alla domenica poi c’era stato un guizzo da parte del monegasco, capace di risalire fino al terzo posto per portare la Ferrari sul podio, alle spalle di Norris e Verstappen. Emerge quindi in modo chiaro anche un altro dato statistico: finora, quattro volte su quattro a Zandvoort ha vinto chi era partito dalla pole position sulla griglia di partenza Formula 1…