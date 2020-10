Griglia di partenza Formula 1/ Gp Portogallo 2020: la lotta per la pole position

Solo poche ore per conoscere come si comporrà la griglia di partenza della Formula 1 per questo attesissimo Gran Premio del Portogallo 2020: chi dunque strapperò la pole position sulle curve dell’Autodromo dell’Algarve? Certo alla vigilia della sessione di prove ufficiali, che come al solito caratterizza ogni sabato di ogni weekend di gara è cosa assai difficile fare un pronostico, specie se consideriamo che mai la formula 1 ha qui corso: se è ben lontano nel tempo l’ultimo precedente con la Formula 1 e il Portogallo, pure va precisato che in tempi passati si era corso all’Estoril e mai si è atto invece tappa a Portimao. Dunque è scenario del tutto nuovo per i nostri beniamini del campionato del mondo: non possiamo dunque per forza escludere qualche colpo di scena in qualifica come nella griglia di partenza della Formula 1 per il Gran premio del Portogallo 2020. Pure va detto che resteremmo veramente sorpresi se per una volta la pole position non andasse a una delle due Mercedes, che finora hanno largamente dominato questa stagione 2020 del Campionato del mondo, anche quando si tratta del giro più veloce.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: SARA’ ANCORA MERCEDES?

Trattandosi di un tracciato totalmente inedito ecco che per la griglia di partenza della Formula 1 per il Gran premio di Portogallo davvero non possiamo fare pronostici; pure è indubbio che finora quando si è parlato di pole position, è sempre e solo emerso il nome della Mercedes. Lewis Hamilton come Valtteri Bottas si sono sempre divisi la prima casella dello schieramento finora in questa stagione iridata 2020: e difficilmente hanno lasciato che altri completassero la prima fila. E fare un conto generale alla vigilia della 12^ prova della stagione è cosa facile: per il campione del mondo britannico per questa stagione 2020 del campionato del mono di Formula 1 si contano ben otto pole position, mentre il finlandese ne ha messe da parte tre, rispettivamente per le prove di Austria, del 70^ anniversario di Silverstone e al Nurburgrind solo pochi giorni fa. Con questi numeri dunque non possiamo non mettere le frecce d’argento tra i favoriti, ma davvero solo la pista di Portimao ci darà l’ultimo verdetto sulla griglia di partenza della Formula 1 per il Gran premio del Portogallo 2020.



