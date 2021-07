Griglia di partenza Formula 1/ Gp Silverstone 2021: Sprint Race per la pole position

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: INEDITO A SILVERSTONE

Tra poche ore scopriremo la griglia di partenza Formula 1 per il Gp Gran Bretagna 2021, il decimo appuntamento della stagione che dal circuito di Silverstone ci sta regalando grandi novità. In effetti già ieri si sono disputate le qualifiche come le abbiamo sempre conosciute, che hanno determinato la pole position e la griglia di partenza ma per la Sprint Race in programma oggi per la prima volta nella storia della Formula 1, una gara breve (a Silverstone sarà di 17 giri), che servirà a sua volta per stabilire le posizioni sulla griglia di partenza Formula 1 in vista della gara di domani e chi naturalmente conquisterà la pole position “ufficiale” – che andrà al vincitore della Sprint Race di oggi, non a chi ha fatto la pole ieri.

Tutto questo premesso, dobbiamo comunque fare alcune considerazioni importanti sul cambio dei rapporti di forza in Formula 1, che è diventato evidente anche al sabato: per anni la pole position sembrava stregata per Max Verstappen, per il quale sono passati circa tre anni e mezzo tra la prima vittoria in gara e la prima pole; ebbene, adesso c’è aperta una striscia di tre pole position consecutive per il pilota olandese della Red Bull, una a Le Castellet e poi per due volte consecutive in Austria, al Red Bull Ring. Notizia ancora migliore per l’olandese, Verstappen ha poi convertito in vittorie tutte queste tre pole position. La griglia di partenza Formula 1 nel 2021 racconta un cambio nelle gerarchie…

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: I NUMERI DELLA STAGIONE

Bisogna infatti ricordare che negli ultimi anni la griglia di partenza Formula 1 è stata quasi sempre un monologo della Mercedes, che l’anno scorso ha accarezzato a lungo un record clamoroso: conquistare tutte le pole position di una stagione, possibilità sfumata solo nel finale. Il 2021 tuttavia sta raccontando una storia differente, perché i numeri sono molto diversi. A dire il vero, dando solo uno sguardo ai numeri, al sabato potremmo parlare di una lotta a tre che comprende anche la Ferrari, ben due volte capace di conquistare la pole position con Charles Leclerc, sia pure sui circuiti cittadini di Montecarlo e Baku; sappiamo però che la vera sfida è tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, con l’olandese in vantaggio anche nelle qualifiche. Verstappen infatti si è preso finora quattro pole position (di cui le ultime tre consecutive) contro le due di Hamilton; una volta a testa alla fine è stato il grande rivale a vincere – scambio di posizioni a vantaggio di Hamilton in Bahrain e di Verstappen a Imola. Il dato più significativo però è relativo al fatto che l’ultima pole position di Hamilton risale a inizio maggio, al Montmelò. Per quanto riguarda invece le scuderie, la Mercedes è partita tre volte davanti a tutti nel 2021 sulla griglia di partenza Formula 1, perché c’è stata la pole position di Valtteri Bottas a Portimao mentre Sergio Perez non ci è ancora riuscito. La Red Bull però è già a quota 4 con il solo Verstappen e vorrà confermarsi davanti a tutti anche oggi sulla griglia di partenza Formula 1…

