Griglia di partenza Formula 1, GP Singapore 2025: emozionante caccia alla pole position sul circuito di Marina Bay (oggi sabato 4 ottobre)

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: CHE BATTAGLIA AL GP SINGAPORE 2025

Sappiamo che conquistare la pole position può avere una valenza notevole a Marina Bay, la battaglia per le migliori posizioni sulla griglia di partenza Formula 1 si annuncia quindi emozionante oggi, sabato 4 ottobre 2025, nelle qualifiche del Gran Premio di Singapore 2025, quello che più di tutti ricorda Montecarlo.

Gli imprevisti e i colpi di scena sono sempre all’ordine del giorno anche alla domenica, però di certo i sorpassi non sono molto semplici ed allora scattare davanti a tutti potrebbe essere prezioso, a patto di evitare guai alla prima curva, come purtroppo i tifosi della Ferrari ricordano ancora fin troppo bene anche a otto anni di distanza dal “suicidio” del 2017 che pesò moltissimo su quel Mondiale.

Ci fu l’incidente fra Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, adesso i compagni di squadra da tenere d’occhio sono evidentemente Oscar Piastri e Lando Norris, che con la McLaren sono i grandi favoriti per il Mondiale ma che dopo il disastro di Baku vedono avvicinarsi minacciosa “l’ombra” di Max Verstappen, che a Singapore potrebbe approfittare di un altro circuito sul quale l’uomo potrebbe incidere più della macchina.

Si potrebbe citare il caso del 2023, quando Carlos Sainz fece la pole position con la Ferrari sulla griglia di partenza Formula 1 e poi vinse anche la gara, l’unico Gran Premio sfuggito proprio alla Red Bull in tutto quel Mondiale. Adesso invece è Max Verstappen che tenta il colpo a danno della McLaren, che nel frattempo è diventata la monoposto di riferimento.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: FOCUS SU OSCAR PIASTRI

Un pilota che dovrà stare molto attento è evidentemente Oscar Piastri, che è sempre il leader del Mondiale ma è reduce da un weekend a Baku che definire sportivamente orribile è addirittura riduttivo. Parlando della griglia di partenza Formula 1 dobbiamo ricordare innanzitutto lo schianto del pilota australiano durante le qualifiche, che determinò la sesta bandiera rossa di una sessione folle e relegò il pilota della McLaren in quinta fila a fronte della pole position invece firmata da un magnifico Max Verstappen.

Alla domenica poi il disastro fu addirittura doppio: falsa partenza e poi un altro schianto contro il muro, forse Piastri avrebbe preferito avere un Gran Premio su un circuito “classico” dopo l’Azerbaigian, mentre Singapore sarà un altro cittadino e vedere di nuovo i muretti vicini sarà un passaggio delicato per Oscar Piastri. La pressione di Max Verstappen inizia a farsi sentire, ne ha sofferto in modo clamoroso l’australiano a Baku ma d’altronde Lando Norris non ha fatto molto meglio (settimo al sabato e poi anche in gara), quindi in casa McLaren potrebbe iniziare a serpeggiare una certa inquietudine…