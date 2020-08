Griglia di partenza Formula 1/ Gp Spagna 2020: lotta per pole position a Barcellona

Poche ore e scopriremo come si comporrà la griglia di partenza della Formula 1 per il Gran Premio di Spagna 2020, previsto in questo rovente fine settimana di ferragosto sul tracciato di Barcellona: chi oggi strapperà il miglior crono sulle curve del Montmelò e troverà la pole position? Chiaramente alla vigilia delle qualifiche ufficiali di quello che è il sesto appuntamento di questo Mondiale della Formula 1 non è cosa facile fissare con sicurezza lo schieramento del Gp spagnolo. Ma pure parlando della griglia di partenza della Formula 1 non possiamo anche oggi non parlare delle Mercedes, protagoniste annunciate, benchè l’asfalto iberico non paia troppo loro amico sulla carta. Le vetture della casa di Brackely si sono dimostrate invincibili (o quasi) in questo avvio di stagione, in gara come specialmente nella lotta per la prima fila della griglia e per la pole position: Lewis Hamilton e il compagno di squadra Valtteri Bottas hanno letteralmente dominato le prime file nelle prime cinque gare di questa stagione e promettono di fare scintille anche nella sessione di prove ufficiali di oggi pomeriggio a Barcellona. Anzi possiamo ricordare che finora la prima fila della griglia di partenza della Formula 1 come la pole position è sempre stato affare delle Mercedes, notando che sono state due le pole ottenute da Bottas e tre quelle di Hamilton, su cinque a disposizione: entrambi poi difficilmente hanno lasciato da solo il compagno in prima fila, se si esclude la brutta prova del campionissimo britannico nella gara di esordio in Austria (dove è stato anche penalizzato).

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: SARA’ DOMINIO MERCEDES? MA LE GOMME..

Sono dunque statistiche ci fanno ben pensare che anche in occasione del Gran Premio di Spagna 2020 la prima fila della griglia di partenza di Formula 1 sia ancora affare esclusivo delle due Frecce d’argento: difficile ipotizzare diversamente anche se nell’ultimo Gp di Silverstone pure l’accoppiata Hamilton-Bottas è apparsa meno “marziana” del solito (vista l’ottima vittoria ottenuta dalla Redbull di Max Verstappen). Pure però alla vigilia del weekend di Barcellona sono sorti non pochi dubbi sulla tenuta delle vetture di Toto Wolff, per la gara di domenica ma in primis anche nelle qualifiche del sabato. Complice il forte caldo, è stato ben evidente negli ultimi appuntamenti in pista, che le due monoposto di Brackley soffrono con le alte temperature e soprattutto registrano grandi problemi nella gestione delle gomme, che si usurano più in fretta delle previsioni. Un guaio che si potrebbe ripresentare sotto il solleone di Barcellona anche nella giornata di oggi, dove le frecce nere saranno sfruttate al massimo per ottenere il giro più veloce nelle qualifiche ufficiali e strappare così la prima fila nella griglia di partenza della Formula 1. Vedremo se l’incognita pneumatici ci regalerà una sessione di prove più vivace e incerta e dunque se avremo uno schieramento in pista a Barcellona più variegato. Staremo a vedere.



