GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Gp Spagna 2023: un anno fa Leclerc in pole position (3 giugno)

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: L’ANNO SCORSO

In attesa di scoprire come si comporrà la griglia di partenza Formula 1 per il Gp Spagna 2023, possiamo fare un tuffo all’anno scorso, per vedere che cosa era successo nell’ultimo precedente al Montmelò, un Gran Premio decisamente agrodolce per la Ferrari. La pole position andò a Charles Leclerc con il tempo di 1’18”750 davanti al grande rivale Max Verstappen, poi sulla seconda fila della griglia di partenza Formula 1 trovarono posto l’altra Ferrari di Carlos Sainz al terzo posto e la Mercedes di George Russell, con Sergio Perez solo quinto e Lewis Hamilton al sesto posto.

DIRETTA FORMULA 1/ Qualifiche e FP3 streaming video live: Verstappen sempre al top (Gp Spagna 3 giugno 2023)

Insomma, in teoria una ottima base di partenza verso la gara della domenica, che però fu caratterizzata dal ritiro di Leclerc causato dalla rottura del motore mentre il monegasco era saldamente al comando, la Ferrari non riuscì a salire sul podio nemmeno con Sainz che fu quarto alle spalle di Russell e soprattutto della doppietta della Red Bull, perché la vittoria andò a Max Verstappen davanti al compagno di squadra Sergio Perez e quella fu probabilmente la prima svolta del Mondiale 2022. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FORMULA 1/ Gp Spagna prove libere streaming video live: Verstappen primo anche in FP2 (2 giugno 2023)

A CHI LA POLE DI BARCELLONA?

Appuntamento con un nuovo sabato pomeriggio di grandi emozioni con la griglia di partenza Formula 1 per il GP Spagna 2023 sul circuito del Montmelò a Barcellona, una settimana dopo lo spettacolo di Montecarlo. Partire davanti a tutti è fondamentale nel Principato, il Circuit de Catalunya è assai diverso ma in realtà pure a Barcellona sorpassare non è così agevole dunque oggi si mette in palio già tanto per le sorti dell’intero weekend. Charles Leclerc avrebbe da ridire, perché brucia ancora il ricordo della pole position di un anno fa al Montmelò, poi buttata via a causa della rottura del motore della sua Ferrari in gara, il primo colpo durissimo alle ambizioni che fino a quel momento erano state molto alte.

Diretta Formula 1/ Che gara, Verstappen ha vinto il Gp di Monaco! Alonso e Ocon sul podio (28 maggio)

La Formula 1, dopo la Sprint a Baku, è tornata già da qualche gara al suo format tradizionale, dal momento che le prossime Sprint saranno tutte più avanti: anche al Montmelò avremo le qualifiche al sabato pomeriggio per determinare naturalmente l’autore della pole position e la composizione della griglia di partenza Formula 1 per la gara di domani. In Azerbaigian era tornata competitiva ai massimi livelli almeno sul giro secco la Ferrari, con Charles Leclerc che si è preso la pole position (in un certo senso doppia contando pure le qualifiche per la Sprint) dopo che le prime tre erano andate tutte alla Red Bull, sempre con il pilota che avrebbe poi vinto in gara. Max Verstappen è stato il dominatore in Bahrain e poi anche in Australia, mentre Sergio Perez fece doppietta in Arabia Saudita, per poi prendersi il successo anche a Baku, primo caso in cui il vincitore non era partito davanti a tutti sulla griglia di partenza Formula 1.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: I NUMERI RECENTI

La griglia di partenza Formula 1 vede il dominio della Red Bull quindi anche sul giro secco in questo 2023. Dobbiamo ancora ricordare che cosa era successo a Miami: per la prima volta i due piloti della casa anglo-austriaca si alternarono al comando tra il sabato e la domenica, con la pole position a Perez ma poi nel Gran Premio la vittoria di Verstappen è stata una delle più significative tecnicamente parlando nella carriera di Max, considerata la grande rimonta su un circuito non così favorevole per i sorpassi. Infine ecco il verdetto di settimana scorsa a Montecarlo, con la pole position del pilota olandese che è stata convertita in vittoria dal campione del Mondo in carica, quindi Verstappen adesso è 3-2 su Perez anche nel numero delle pole position.

Il 2022 invece aveva visto Charles Leclerc partire per ben nove volte dalla pole position nella stagione che resterà fatalmente l’anno dei rimpianti per la Ferrari, con troppe occasioni sprecate alla domenica dopo le illusioni del sabato – vedi appunto Montmelò. Ci furono anche tre pole position per Carlos Sainz, le prime della carriera per il pilota spagnolo del Cavallino che oggi è padrone di casa al pari di Fernando Alonso. Sempre per quel che riguarda la griglia di partenza di Formula 1, la Red Bull invece aveva visto scattare davanti a tutti Sergio Perez in Arabia Saudita (come quest’anno), ma soprattutto Max Verstappen in ben sette occasioni, anche se al sabato l’olandese avrebbe infine perso il confronto con Leclerc (7-9). La musica però sembra ben diversa anche da quel punto di vista quest’anno…











© RIPRODUZIONE RISERVATA