Griglia di partenza Formula 1/ Gp Toscana 2020: lotta per la pole position Mugello

Solo poche ore prima di scoprire come si comporrà la griglia di partenza della Formula 1 per il Gran Premio di Toscana 2020 e davvero non vediamo l’ora di concedere spazio alla pista del Mugello, che per la prima volta ospiterà una gara valida per il campionato iridato della F1. E’ dunque fremente attesa per la sessione di qualifiche che consegnerà la prima pole position di questo inedito Gran Premio per la Formula 1, il secondo (su tre) che verrà disputato sul suolo italiano, in questo campionato 2020 della F1: chi per primo segnerà il suo nome nella lista dei record del tracciato toscano? Certo alla vigilia delle qualifiche ufficiali è quasi impossibile dare risposta certa a tale domanda: specie se ricordiamo che qui non vi è alcun precedente per la Formula 1 qui al Mugello e che solo lo scorso venerdi qui hanno corso le vetture per la prima volta (fanno eccezione le Ferrari, visto che il tracciato è di loro proprietà, anche se poche volte vi hanno qui provato). Eppure se guardiamo alla prima parte della stagione 2020 del mondiale non possiamo non fare alcune considerazioni sulla griglia di partenza della Formula 1 per il Gp della Toscana 2020 al Mugello.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: SARA’ DOMINIO MERCEDES?

Se dall’equazione togliessimo il fatto che il Mugello è territorio inesplorato, non avremmo alcun dubbio nell’assegnare alla Mercedes e ai suoi piloti il favore nella lotta per la pole position, anche in questo sabato. La casa della Frecce d’argento (rinominate in questa stagione “Frecce nere” visto il cambio di livrea) infatti è apparsa fin da subito dominante in gara come nelle qualifiche che disegnano la griglia di parta della Formula 1: anzi nelle prime gare, la prima casella ha visto solo piloti della scuderia di Toto Wolff. A conti fatti ricordiamo infatti bene le pole position ottenute da Valtteri Bottas al primo gp austriaco e alla prova del 70° anniversario a Silverstone: nelle altre sei prove di questa parte della stagione della Formula 1 la prima casella è stata invece del compagno di squadra Lewis Hamilton. E pure va aggiunto che anche la seconda piazza dello schieramento difficilmente non ha visto un pilota della casa anglotedesca in queste prime otto gare: dato che ci fanno ben capire perché parliamo di “Dominio Mercedes” anche in vista di questo Gran Premio di Toscana. Ma come dicevamo prima, il Mugello è tracciato completamente ignoto e sebbene la casa tedesca dimostrato ampiamente di avere la macchina più competitiva di questa stagione iridata, chissà che la sorte non preveda altro in vista delle qualifiche del sabato. Solo dando la parola all’asfalto toscano lo scopriremo.



