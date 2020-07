Griglia di partenza Formula 1/ Gp Ungheria 2020: lotta per la pole position

Tra poche ore scopriremo la griglia di partenza Formula 1 per il Gp Ungheria 2020, il terzo appuntamento della stagione. Sull’Hungaroring di Budapest la lotta per le migliori posizioni sulla griglia di partenza di Formula 1 sarà particolarmente attesa perché sappiamo che sul circuito magiaro non è affatto facile sorpassare e di conseguenza partire davanti a tutti in pole position potrebbe rivestire un’importanza strategica davvero fondamentale e di conseguenza l’attesa è spasmodica. Dobbiamo d’altronde evidenziare che finora nel 2020 chi è partito davanti a tutti sulla griglia di partenza Formula 1 poi ha sempre vinto la gara alla domenica. La statistica forse non è ancora così significativa perché si basa su due soli Gran Premi, per di più disputati sulla stessa pista, ma nonostante sulla carta sorpassare al Red Bull Ring sia più semplice che a Budapest, la verità è che in entrambe le corse austriache chi è partito in pole position poi ha vinto la gara. Nel Gp Austria successe un po’ di tutto, ma nessuno scalfì la superiorità di un Valtteri Bottas davvero in grande spolvero nella prima uscita stagionale, mentre nel Gp Stiria è stato Lewis Hamilton a dominare prima al sabato con un capolavoro sul bagnato e poi anche alla domenica.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: I NUMERI DI HAMILTON

Il capolavoro di settimana scorsa ci permette di evidenziare alcuni numeri impressionanti di Lewis Hamilton a proposito della griglia di partenza Formula 1. Il campione del Mondo in carica è infatti giunto alla sua quattordicesima stagione in Formula 1 e in tutte ha ottenuto almeno una pole position: è la striscia più lunga della storia del Circus iridato. Le sue partenze davanti a tutti sono ormai 89 e con questo numero Hamilton domina la classifica delle pole position nella storia della Formula 1, avendo già da tempo superato Michael Schumacher, che invece ancora insegue per numero di Gran Premi vinti e di titoli mondiali. Ci sono poi i messaggi che nemmeno i numeri possono riassumere, come la straordinaria dimostrazione di classe di sabato scorso, con un capolavoro sul bagnato che ha ricordato le migliori gesta dello stesso Schumi oppure di Ayrton Senna, il primo idolo del piccolo Lewis. Valtteri Bottas lo ha battuto sia sul giro secco sia in gara nel primo dei due Gran Premi in Austria e gli sta ancora davanti nella classifica Piloti di questo neonato e sofferto Mondiale 2020, ma il pilota di riferimento continua ad essere senza dubbio il numero 44…



