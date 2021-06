Griglia di partenza Formula 1/ La lotta per la pole position (Gp Francia 2021)

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: CHI IN POLE POSITION A LE CASTELLET?

Come sarà composta la griglia di partenza di Formula 1 per il Gp Francia 2021? Sul circuito di Le Castellet è tempo di qualifiche, perché siamo a sabato 19 giugno: i piloti sono pronti a darsi battaglia cercando di posizionarsi nel migliore dei modi sulla griglia di partenza, sapendo che scattare davanti (o più avanti di certi avversari) potrebbe fare la differenza. La lotta per la pole position si fa serrata: non possiamo certo non citare il fatto che le ultime due se le è prese uno straordinario Charles Leclerc, ma che in nessuno di questi casi il monegasco della Ferrari le ha trasformate in vittoria o anche solo in un podio.

Ci torneremo; per il momento possiamo aggiungere che la Mercedes di pole position ne ha timbrate 3 in totale, e che per sei volte è partita dalla prima fila sulla griglia di partenza; ovviamente Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sono ancora gli osservati speciali e non può che essere così, ma tutti gli altri sono pronti a dare battaglia a cominciare da Max Verstappen, che si presenta al Gp Francia 2021 da leader della classifica e vuole provare ad aumentare il suo distacco. Prima però ci sono le qualifiche, e la composizione della griglia di partenza…

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: LA LOTTA TRA I PILOTI

Siamo pronti a scoprire la griglia di partenza di Formula 1: il Gp Francia 2021 è il settimo appuntamento di una stagione che sarà ancora lunga, e nella quale si torna più o meno alla normalità dopo gli stravolgimenti dello scorso anno. Sicuramente un dato che deve fare riflettere è quello di una Mercedes che negli ultimi due Gp ha preso paga, mancando la pole position e addirittura piazzando Lewis Hamilton al settimo posto a Montecarlo; alla fine quello che conta è la gara e, come abbiamo visto, la Ferrari non ha saputo capitalizzare le due pole position consecutive, comunque riuscendo a guadagnare punti sulla McLaren (il vero obiettivo stagionale, ovvero prendersi il terzo posto nei costruttori). Max Verstappen invece, nonostante guidi il Mondiale piloti, di pole position ne ha fatta una alla prima gara, poi basta; tuttavia l’olandese non ha mai mancato le prime due file sulla griglia di partenza, e questo ovviamente gli dà una mano non indifferente quando si tratta di scattare. La Formula 1 è pronta ad un’altra entusiasmante tappa, e noi con tutto il circuito ci apprestiamo a vivere le qualifiche del Gp Francia 2021 a Le Castellet.

