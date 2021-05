Griglia di partenza Formula 1/ Lewis Hamilton, pole position storica (Gp Spagna 2021)

Lewis Hamilton in pole position per la centesima volta in carriera è naturalmente la notizia di spicco che ci regala la griglia di partenza Formula 1 emersa dalle qualifiche di ieri sul circuito del Montmelò a Barcellona, dove oggi quindi il Gran Premio di Spagna 2021 vedrà scattare davanti a tutti il pilota inglese della Mercedes, che tocca la clamorosa quota 100 nelle partenze al palo con il tempo di 1’16″741. Le qualifiche sul Circuit de Catalunya hanno scritto una pagina di storia della Formula 1 ma la griglia di partenza offrirà comunque delle insidie anche a un fenomeno quale Lewis Hamilton, perché al suo fianco ci sarà il grande rivale Max Verstappen, dunque a Barcellona per la quarta volta in questa stagione potrebbe rinnovarsi la sfida che sta finora rendendo davvero accattivante questo Mondiale di Formula 1. Lewis Hamilton vuole scrivere ancora altre pagine di storia, in particolare l’ottavo titolo con cui staccherebbe pure Michael Schumacher, Verstappen invece naturalmente punta ad essere colui che spezzerà il monopolio della coppia Hamilton-Mercedes. La griglia di partenza oggi dunque strizza l’occhio alla storia della Formula 1 ma ci promette anche un’attualità decisamente stuzzicante.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: DIETRO AI DUE GRANDI RIVALI…

La griglia di partenza Formula 1 ci regala quindi subito in prima fila le notizie principali, ma c’è naturalmente anche tanto altro da dire. Terzo posto per Valtteri Bottas con l’altra Mercedes, stavolta al finlandese non è riuscito il guizzo che settimana scorsa a Portimao aveva impedito a Hamilton di festeggiare già in Portogallo la pole position numero 100. Buone notizie anche per la Ferrari, soprattutto grazie al quarto di Charles Leclerc, che con un grande giro conclusivo ha portato il Cavallino Rampante in seconda fila. Quinta piazza per Esteban Ocon con la Alpine-Reault davanti a Carlos Sainz, sesto con la seconda Ferrari. Proseguendo l’analisi della griglia di partenza Formula 1, troviamo al settimo posto Daniel Ricciardo, che stavolta ha fatto meglio del suo compagno in McLaren, il rampante Lando Norris, che è infatti nono alle spalle anche di Sergio Perez, che però non può essere contento di un ottavo posto con la Red Bull. Decimo il grande padrone di casa Fernando Alonso, mentre gli eliminati nel Q2 sono stati Lance Stroll, Pierre Gasly, Sebastian Vettel, Antonio Giovinazzi e George Russell, infine Yuki Tsunoda, Kimi Raikkonen, Mick Schumacher, Nicholas Latifi e Nikita Mazepin sono stati eliminati nel Q1 e di conseguenza li vedremo nelle ultime posizioni della griglia di partenza Formula 1 per l’odierno Gran Premio di Spagna.

