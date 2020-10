Griglia di partenza Formula 1/ Lotta per la pole position, Gp Emilia Romagna Imola

Tra poche ore scopriremo la griglia di partenza Formula 1 per il Gp Emilia Romagna 2020 a Imola, il tredicesimo appuntamento della stagione che è inedito per denominazione ma affascinante per ambientazione. Si tratta di un gradito ritorno per il calendario mondiale della Formula 1, dal quale Imola infatti mancava fin dal 2006, anche se dovuto al Coronavirus, inoltre siamo sicuri che già oggi la lotta per le migliori posizioni sulla griglia di partenza Formula 1 sarà bellissima, con l’avvincente lotta per raggiungere le massime prestazioni sul tracciato dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, con la Mercedes che di certo vorrà evitare di perdere il monopolio delle pole position stagionali mentre la Ferrari padrona di casa cercherà almeno di confermare i segnali di crescita mostrati nelle ultime uscite. I numeri della stagione 2020 in corso parlano infatti chiarissimo in Formula 1: senza girarci troppo attorno, solamente i piloti Mercedes finora sono partiti davanti a tutti sulla griglia di partenza e nemmeno la lotta interna è stata così grande, se si pensa che solamente tre volte è stato Valtteri Bottas l’autore della pole position.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: I NUMERI RECENTI

Andiamo dunque ad esaminare che cosa ci dicono finora i numeri della griglia di partenza Formula 1 in questo curioso 2020, che ha già proposto dodici Gran Premi spesso vinti dalla Mercedes alla domenica, ma ancora più dominati da Stoccarda al sabato nelle qualifiche. Valtteri Bottas è riuscito a conquistare la pole position nella prima delle due gare in Austria e nella seconda delle due a Silverstone, impedendo così a Lewis Hamilton di fare doppiette di pole sulla stessa pista, poi si è preso la pole position anche tre settimane fa al Nurburgring, in compenso le altre nove sono andate tutte al campione del Mondo in carica, più dominante che mai quest’anno fin dal giro secco in qualifica, come ha dimostrato anche settimana scorsa a Portimao, dove scattando davanti a tutti sulla griglia di partenza Formula 1 ha poi superato definitivamente Michael Schumacher per numero di vittorie (92-91). Nelle pole position invece lo ha già staccato da tempo e d’altronde quella della Mercedes 2020 sulla griglia di partenza Formula 1 è una vera e propria dittatura, nemmeno scalfita da quegli imprevisti che a volte cambiano l’esito delle gare, mentre per la Ferrari il ricordo di un 2019 in cui Charles Leclerc fece addirittura più pole position di Hamilton sembra appartenere a un’altra epoca storica.



