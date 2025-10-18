Griglia di partenza MotoGp, le qualifiche del Gp Australia 2025 Phillip Island ci diranno chi farà la pole position, oggi sabato 18 ottobre

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: PER LA POLE POSITION A PHILLIP ISLAND

Altra pole position in palio quando sarà piena notte in Italia, la griglia di partenza MotoGp si comporrà a Phillip Island indicativamente alle nostre ore 2.30 della notte di sabato 18 ottobre per il Gran Premio d’Australia 2025, che ovviamente sarà caratterizzato soprattutto dall’assenza di Marc Marquez, che per sua fortuna è già ampiamente certo della vittoria di un Mondiale più che meritato.

Possiamo allora dare già qualche numero per dire che la stagione di Marc Marquez terminerà con otto pole position all’attivo del numero 93, che sul giro secco è stato meno dominante rispetto alla distanza di gara, che sia sprint oppure un Gran Premio completo. Il dato curioso è che Marquez aveva conquistato le prime quattro pole stagionali consecutive, poi ha decisamente rallentato almeno in questa statistica.

L’ultima volta di Marc Marquez davanti a tutti sulla griglia di partenza MotoGp nel Mondiale 2025 resterà quindi quella di fine agosto in Ungheria, tecnicamente potrebbe ancora agganciarlo Fabio Quartararo, che ha quattro pole position e altrettanti Gran Premi ancora a disposizione per arrivare a otto, anche se in casa Yamaha non è questo il pensiero principale.

Il resto della Spagna finora si è preso una sola pole position in tutto l’anno, con il fratello Alex Marquez in Catalogna ad inizio settembre, chissà se Alex si ripeterà o magari ci sarà spazio per gli astri nascenti del motociclismo iberico, da Pedro Acosta a Fermin Aldeguer, che ha vinto in Indonesia ma ancora non vanta alcuna pole position nella classe regina.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: FOCUS SUGLI ITALIANI

Sono due anche i piloti italiani che nel corso di questa stagione sono già stati davanti a tutti sulla griglia di partenza MotoGp e ovviamente stiamo parlando di Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia. Per il primo questa è stata una stagione eccellente sotto ogni punto di vista, comprese le tre pole position firmate per di più tutte da agosto in poi, a indicare una crescita notevole anche sul giro secco.

In Australia la pole position per Bezzecchi potrebbe essere ancora più preziosa che altrove, perché già avrà da scontare un doppio long lap penalty e quindi almeno partire davanti sarebbe necessario per avere ambizioni – tutto regolare invece sarà nella sprint oggi.

Parlando di Francesco Bagnaia invece dobbiamo evidenziare che purtroppo il bicchiere è mezzo vuoto per Pecco e tale resterà qualunque sia il verdetto degli ultimi quattro Gran Premi, che però potrebbero essere decisivi almeno per ridare fiducia al piemontese verso il 2026. Le due pole position sono arrivate nel mese di luglio a Brno e poi a fine settembre a Motegi, in un weekend letteralmente dominato da un Pecco in grande spolvero, come di fatto però lo abbiamo visto solamente in Giappone lungo tutto l’anno.