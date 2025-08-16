Griglia di partenza MotoGp: chi farà la pole position nel Gp Austria 2025 al Red Bull Ring? (oggi sabato 16 agosto).

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: CHI FARÀ LA POLE POSITION?

Come sarà la griglia di partenza MotoGp per oggi? Sabato 16 agosto ci lanciamo verso la pole position per il Gp Austria 2025: circuito del Red Bull Ring, una pista tradizionalmente favorevole alla Ducati tanto che la rossa di Borgo Panigale ha sempre vinto la gara da quando si corre qui – 2016 – con la sola eccezione del 2021 quando però era successo qualcosa che possiamo definire straordinario.

A pochi giri dal termine, con Pecco Bagnaia in testa davanti a Marc Marquez e Fabio Quartararo, era arrivata la pioggia: quasi tutti erano rientrati a cambiare moto, non Brad Binder che pur girando lentissimo aveva difeso la vittoria.

Lecito dunque pensare che la griglia di partenza MotoGp possa essere un affare riservato alle Ducati, anche perché la stessa storia stagionale ci dice questo; il leader da questo punto di vista rimane sempre Marc Marquez, che poi in gara riesce sempre a raccogliere anche più di quanto seminato al sabato.

I numeri dello spagnolo che guida il Mondiale sono meno brillanti rispetto al dominio nelle gare, ma comunque ottimi e quasi impeccabili; sta alla concorrenza provare a fare meglio, e allora vedremo chi eventualmente riuscirà a mettergli i bastoni tra le ruote.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: VERSO IL GP AUSTRIA 2025

Dicevamo che nella griglia di partenza MotoGp i numeri non mentono: arrivando al Gp Austria 2025 infatti Marc Marquez ha timbrato in sette occasioni su 12 la pole position, nelle prime quattro gare e poi ancora in Catalogna, al Mugello e al Sachsenring. Solo in Texas non ha poi vinto la gara della domenica, caduto per eccesso di sicurezza quando stava già dominando; se contiamo che quest’anno Marquez ha lasciato per strada solo tre domeniche il conto è praticamente netto, ma c’è un altro nome che fa benissimo nella griglia di partenza MotoGp ed è, se vogliamo a sorpresa, quello di Fabio Quartararo.

Con una Yamaha non troppo competitiva il Diablo ha visto la pole position a Jerez, Le Mans e Silverstone; peccato abbia raccolto solo un secondo posto in Spagna, il francese è stato parecchio sfortunato e, senza gli episodi negativi, sarebbe assolutamente un pilota da Top Ten e che comunque dimostra come nel giro secco sia tra i migliori. Avendo ottenuto la pole anche ad Assen, nella griglia di partenza MotoGp c’è solo un altro pilota che quest’anno sia scattato davanti a tutti: Pecco Bagnaia, a Brno prima della sosta, ma poi il passo della sua Ducati non è stato all’altezza e così è arrivato soltanto un quarto posto, anche alle spalle di Marco Bezzecchi e Pedro Acosta.