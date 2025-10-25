Griglia di partenza MotoGp: è tempo di scoprire chi farà la pole position nelle qualifiche del Gp Malesia 2025 a Sepang (oggi sabato 25 ottobre)

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: CHI FARÀ LA POLE POSITION? (GP MALESIA 2025 SEPANG)

Per l’ultima volta in stagione la griglia di partenza MotoGp si comporrà nelle primissime ore del giorno, oggi sabato 25 ottobre ci attendono infatti le qualifiche del Gran Premio della Malesia 2025 a Sepang, che termineranno circa alle ore 5.30 del mattino italiano, essendo l’ultimo appuntamento del “tour” autunnale in Estremo Oriente.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Quartararo in pole position! (Gp Australia 2025 Phillip Island, 18 ottobre)

Data l’indicazione pratica per chi volesse stare sveglio per seguire le qualifiche, le pre-qualifiche di ieri hanno detto che sul time attack il più veloce è stato lo spagnolo Pedro Acosta, che potrebbe quindi essere uno dei candidati per la pole position, per il pilota della Ktm sarebbe la prima della stagione e la seconda in carriera nella MotoGp dopo il Giappone 2024.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ GP Indonesia 2025 Mandalika: pole position di Bezzecchi (Oggi 4 ottobre)

Sempre basandoci sui risultati di ieri, potremmo dire che pure Honda e Yamaha sono andate molto bene e quindi un altro nome di spicco potrebbe essere Fabio Quartararo, che d’altronde è sempre un grande protagonista della griglia di partenza MotoGp e in questo 2025 ha già conquistato cinque pole position, un numero inferiore solamente a Marc Marquez, grande assente nel finale di stagione.

Per le statistiche, possiamo anche aggiungere che Quartararo potrebbe raggiungere Marquez almeno in questa voce: infatti il campione del Mondo ha otto pole position stagionali (e non potrà aggiungerne altre), mentre il pilota francese della Yamaha ne vanta cinque quando mancano ancora tre Gran Premi a cominciare proprio da Sepang.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ GP Giappone 2025 Motegi: Pecco Bagnaia in pole position (oggi 27 settembre)

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: LUCI E OMBRE PER GLI ITALIANI

Certo, Fabio Quartararo è un pilota che in carriera ha vinto anche un Mondiale e quindi vorrebbe puntare ad obiettivi più ambiziosi rispetto al numero delle pole position, ma questo è ciò a cui può puntare con il livello attuale della Yamaha e allora almeno le qualifiche ci ricordano che sulla griglia di partenza MotoGp trova spazio un pilota che meriterebbe più dei risultati che ottiene. Passiamo invece agli italiani per dire che il quadro a questo giro non è brillante per i nostri centauri: Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli sono infatti gli unici già qualificati al Q2, ride solo il team VR46, in particolare Di Giannantonio che cerca conferme dopo il secondo posto in Australia.

Tutti gli altri dovranno passare dal Q1 per cercare posizioni nobili sulla griglia di partenza MotoGp, compresi Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia. Per il primo le aspettative erano molto più alte considerati gli straordinari risultati recenti, ma il venerdì di Sepang è stato negativo per tutti i piloti Aprilia e quindi potrebbe essere un weekend complicato. Spiace invece per Pecco, ottimo protagonista per gran parte del weekend ma punito dal time attack, quindi con il rischio di vivere un altro Gran Premio di sofferenza…