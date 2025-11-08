Griglia di partenza MotoGp: Marco Bezzecchi ha fatto la pole position nel Gp Portogallo 2025 a Portimao su Acosta e Quartararo (oggi sabato 8 novembre)

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: POLE POSITION PER MARCO BEZZECCHI

Marco Bezzecchi scatterà davanti a tutti sulla griglia di partenza MotoGp, perché il pilota italiano della Aprilia pochi minuti fa ha conquistato la pole position nelle qualifiche del Gran Premio del Portogallo 2025 a Portimao. In prima fila insieme a Bezzecchi ci saranno lo spagnolo Pedro Acosta con la Ktm e il francese Fabio Quartararo su Yamaha.

Quinto nonostante una caduta Alex Marquez, alle spalle però del quarto posto di Pecco Bagnaia. Nono posto per Fabio Di Giannantonio, purtroppo Luca Marini è stato il primo degli esclusi dal Q2 e quindi tredicesimo, poi segnaliamo Franco Morbidelli quindicesimo, il sedicesimo posto per Enea Bastianini, diciottesimo Nicolò Bulega e la ventesima posizione sulla griglia di partenza MotoGp per Lorenzo Savadori. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PER LA PENULTIMA POLE POSITION!

Si torna in Europa dopo diverse settimane e questa è una buona notizia soprattutto per chi vuole godersi le emozioni delle qualifiche per la griglia di partenza MotoGp, che infatti per il Gran Premio del Portogallo 2025 torneranno oggi, sabato 8 novembre, ad orari “umani” sul circuito di Portimao.

Marc Marquez ha chiuso anzitempo la sua stagione, ma fra i tanti record di un Mondiale dominato ci sarà anche quello del numero delle pole position per il numero 93 della Ducati, che è partito per otto volte davanti a tutti. Nessuno può più raggiungerlo, al secondo posto c’è Fabio Quartararo che ha cinque pole position, mancano due Gran Premi e quindi il francese potrà arrivare al massimo a quota sette.

Il duello più interessante in questo finale di stagione, fin dal giro secco del sabato mattina, potrebbe però essere quello tra Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia, che sulla griglia di partenza MotoGp finora sono alla pari avendo ottenuto tre pole position a testa – tutte da luglio in poi, possiamo apprezzare una crescita importante rispetto alla prima parte della stagione.

Non sempre partire davanti a tutti ha portato fortuna: l’ultima pole di Bezzecchi è stata in Indonesia, quando poi il pilota della Aprilia ha causato l’ormai celebre incidente con Marc Marquez. Per Bagnaia è stata invece davvero sfortunata la pole position di due settimane fa a Sepang: Pecco infatti poi nella gara della domenica è stato appiedato da una foratura.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: FOCUS SU MIGUEL OLIVEIRA

Il finale di stagione, in un anno nel quale il Mondiale è finito con enorme anticipo, ci consente di parlare anche di nomi di secondo piano sulla griglia di partenza MotoGp. Essendo a Portimao, ci sembra giusto spendere qualche parola sull’unico pilota portoghese della classe regina, cioè Miguel Oliveira. Ormai molto lunga la carriera del classe 1995, che fu secondo in Moto3 nel 2015, terzo e poi secondo in Moto2 nel 2017 e nel 2018, ma non è mai riuscito a vincere un titolo iridato. Dal 2019 Oliveira è arrivato in MotoGp e si è tolto la soddisfazione di cogliere cinque vittorie, tutte fra il 2020 e il 2022, mentre di pole position ne vanta solamente una nella classe regina.

Non parliamo di Miguel Oliveira a Portimao solo per una sorta di “fattore campo”, ma pure perché il momento più bello della sua carriera in MotoGp fu proprio nella sua gara di casa del 2020. Non era nemmeno un evento in programma, poi il Covid ci mise lo zampino e l’aggiunta fu eccezionale per il padrone di casa, dal momento che proprio in quel weekend Miguel Oliveira firmò la sua unica pole position in MotoGp e poi, scattando dalla prima casella, completò l’opera firmando anche la vittoria. Nel 2025 vanta due noni posti come migliori risultati, per cui è molto difficile che Miguel Oliveira sia di nuovo protagonista sulla griglia di partenza MotoGp, ma sicuramente è giusto rendergli omaggio…