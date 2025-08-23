Griglia di partenza MotoGp: Marc Marquez in pole position nel Gp Ungheria 2025 al Balaton Park su quattro italiani, oggi sabato 23 agosto

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: MARC MARQUEZ IN POLE POSITION

Marc Marquez in pole position al Balaton Ring, la griglia di partenza MotoGp “incorona” il dominatore del campionato anche nelle qualifiche per il Gran Premio d’Ungheria 2025, con il tempo di 1’36”518 che ha garantito la pole al pilota numero 93 della Ducati. Buonissime notizie però anche per l’Italia, con quattro piloti nostrani nelle prime cinque posizioni: per la precisione, la prima fila vedrà anche Marco Bezzecchi, secondo a 290 millesimi, mentre la terza posizione a 0”354 è andata a Fabio Di Giannantonio.

Griglia di partenza MotoGp/ Chi farà la pole position? (Gp Austria 2025 Red Bull Ring, oggi 16 agosto)

La seconda fila della griglia di partenza MotoGp vedrà invece al quarto posto Enea Bastianini e la quinta casella per Franco Morbidelli. Sesto Fabio Quartararo, sottolineiamo poi il nono posto di Luca Marini, mentre è notte fonda per Alex Marquez e Francesco Bagnaia. Lo spagnolo è stato undicesimo e partirà 14° a causa di tre posizioni di penalizzazione, mentre Pecco è stato appena quinto nel Q1, che aveva promosso proprio Bezzecchi e Di Giannantonio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Francesco Bagnaia in pole position! GP Repubblica Ceca 2025 Brno (19 luglio)

IN PALIO UNA POLE POSITION INEDITA

Per la griglia di partenza MotoGp ci attende la battaglia per la pole position sul circuito inedito del Balaton Park, sede del Gran Premio d’Ungheria 2025. Per curiosità ricordiamo che i due lontani precedenti all’Hungaroring videro in pole Mick Doohan nel 1990 e lo statunitense Doug Chandler nel 1992, ma naturalmente da ciò non possiamo trarre indicazioni per il presente.

Di certo l’Ungheria ha comunque svolto un ruolo da pioniere negli sport motoristici: ciò è evidente in Formula 1, grazie alla prima gara oltre l’allora Cortina di ferro sovietica, mentre nel Motomondiale possiamo ricordare il ruolo di Gabor Talmacsi, che vincendo il Mondiale della classe 125 nel 2007 fu il primo pilota iridato dell’Europa dell’Est.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Marc Marquez in pole position! GP Germania 2025 Sachsenring (Oggi 12 luglio)

Parlando della griglia di partenza MotoGp, possiamo allora indicare che in carriera Talmacsi ottenne undici pole position, anche se nessuna nella classe regina: dieci proprio in 125, l’undicesima e ultima fu nel 2010 in Moto2. Ricordata la gloria locale, è chiaro che i protagonisti attesi stamattina, sabato 23 agosto 2025, sono ben altri.

Fino al Sachsenring, era stato un duopolio: undici qualifiche, sette pole position per Marc Marquez e le altre quattro per Fabio Quartararo, con il pilota francese della Yamaha a mostrare almeno sul giro secco tutte le sue qualità, più difficili da dimostrare sulla distanza di gara con una moto nettamente inferiore alla concorrenza.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: GLI ACUTI ITALIANI NELLE ULTIME GARE

La conseguenza è che nel 2025 per metà stagione non abbiamo avuto nemmeno una pole position italiana sulla griglia di partenza MotoGp, ma nelle ultime due gare abbiamo apprezzato un’inversione di tendenza. Prima della pausa estiva, infatti, era stato Francesco Bagnaia a firmare la pole a Brno, nel redivivo GP Repubblica Ceca, mentre appena sabato scorso il più veloce di tutti sul giro secco al Red Bull Ring era stato Marco Bezzecchi, che così ha portato in pole position la sua Aprilia in occasione del GP Austria, una prima volta stagionale per la Casa di Noale.

Questo dato accomuna Bagnaia e Bezzecchi sulla griglia di partenza MotoGp, in realtà i loro stati d’animo sono diametralmente opposti. Per Pecco onestamente questa è una stagione da dimenticare, annichilito da Marc Marquez nel confronto interno al team Ducati ufficiali. Bezzecchi invece è autore di un eccellente crescendo con la sua Aprilia, con l’acuto della vittoria a Silverstone che è stato poi confermato con tre podi nelle ultime quattro gare e in Austria anche la pole position, per rendere l’Aprila grande protagonista anche delle qualifiche.