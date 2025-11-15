Griglia di partenza MotoGp: scopriamo chi farà la pole position nel GP Valencia 2025, ultimo appuntamento della stagione (oggi sabato 15 novembre)

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: L’ULTIMA POLE POSITION DELLA STAGIONE

L’appuntamento ha sempre il suo perché, anche se in palio ci sarà poco: stamattina, sabato 15 novembre, si assegna l’ultima pole position sulla griglia di partenza MotoGp per questa stagione in occasione del GP Valencia 2025, che torna in calendario dopo la dolorosa assenza dell’anno scorso per la devastante alluvione che colpì nel 2024 la Comunità Valenciana.

Quest’anno è tutto molto più tranquillo, innanzitutto e per fortuna dal punto di vista ambientale, ma anche da quello sportivo. Ci eravamo abituati di recente a Mondiali decisi all’ultima corsa, stavolta invece Marc Marquez ha chiuso i conti con enorme anticipo – per sua fortuna, dato quello che gli è capitato dopo essere diventato campione del Mondo.

Parlando della griglia di partenza MotoGp, dobbiamo sottolineare che il maggior numero di pole position è andato nonostante tutto proprio allo stesso Marc Marquez, che aveva calato il poker nelle prime quattro uscite e poi ne ha aggiunte altrettante per arrivare a un totale di otto pole position stagionali e pazienza se l’ultima è stata quella in Ungheria ad agosto.

Il secondo migliore in questa voce è Fabio Quartararo a quota cinque, per il pilota francese della Yamaha c’è naturalmente da fare i conti con la limitata competitività della sua moto sulla distanza di gara, motivo per cui cinque pole sono diventate zero vittorie e un solo podio, il secondo posto di fine aprile a Jerez.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: PROMOSSI E BOCCIATI SUL GIRO SECCO

Volendo fare un bilancio del rendimento stagionale nelle qualifiche e quindi sulla griglia di partenza MotoGp, sicuramente ha numeri più modesti del previsto Alex Marquez, indiscutibilmente e con pieno merito secondo in classifica generale ma autore di una sola pole position in tutta la stagione, quella ottenuta dal fratello d’arte in Catalogna a inizio settembre. Infine le ultime sette pole sono andate agli italiani, quattro con Marco Bezzecchi e tre per Francesco Bagnaia, rendimento molto simile ma che “nasconde” valutazioni assai diverse.

Per Marco Bezzecchi le quattro pole position sulla griglia di partenza MotoGp sono uno dei tanti motivi di soddisfazione in una stagione certamente eccellente per il pilota della Aprilia, possiamo quindi dire che l’addio alla Ducati che un anno fa sembrava un salto nel vuoto si sia rivelato una mossa davvero azzeccata. Le tre pole position sono invece una consolazione francamente modesta per Francesco Bagnaia, nel contesto di un Campionato Mondiale globalmente da dimenticare per Pecco, che adesso rischia di lottare per il quarto posto in classifica iridata con Pedro Acosta, il piazzato per eccellenza, che a Valencia cercherà la prima vittoria ma (perché no?) anche la prima pole position stagionale.