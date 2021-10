Griglia di partenza MotoGp/ Gp Americhe 2021 Austin: lotta per la pole position

Tra poche ore si comporrà la griglia di partenza MotoGp, perché ci attendono le qualifiche del Gran Premio delle Americhe 2021 sul circuito di Austin, che torna nel Motomondiale dopo due anni e mezzo e costituisce la prima trasferta nel continente americano da quando è scoppiata la pandemia di Coronavirus. C’è dunque grande voglia di tornare a darsi battaglia su un circuito che non vediamo da diverso tempo, fin dalla lotta per la pole position, perché essere il più avanti possibile sulla griglia di partenza MotoGp potrebbe essere importante, anche se in realtà in stagione solo cinque volte l’autore della pole position ha poi vinto anche il Gran Premio – due volte Fabio Quartararo a Portimao e al Mugello più Jorge Martin nel primo dei due Gran Premi al Red Bull Ring ed infine la doppietta di Francesco Bagnaia ad Aragon e Misano.

Lo spettacolo sarà assicurato, in primo piano potrebbero esserci ancora Pecco Bagnaia ma soprattutto Fabio Quartararo, che non solo è l’attuale leader della classifica mondiale della MotoGp ma è anche il re stagionale delle partenze davanti a tutti sulla griglia di partenza, grazie a cinque pole position nelle prime sette gare, una striscia cominciata a Portimao a metà aprile e proseguita fino a Barcellona, passando per Jerez de la Frontera, Le Mans e il Mugello. Quartararo d’altronde è una certezza sul giro secco, anche se a volere essere pignoli non parte in pole position da ben sette gare, ma il primato nella classifica iridata ci dice che per ora è il più forte anche alla domenica. La Ducati si candida naturalmente a prima rivale della Yamaha per le migliori posizioni sulla griglia di partenza MotoGp oltre che nella lotta per la conquista del titolo iridato.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: I NUMERI RECENTI

Presentando la situazione in attesa di conoscere la griglia di partenza MotoGp, si può anche cercare già di dire qualcosa sui dati emersi dalle qualifiche nei primi quattordici Gran Premi dell’anno, ricordando che Quartararo non va in pole position ormai dall’inizio di giugno ma è comunque il migliore anche in questa voce. Le altre pole sono finite una al suo ormai ex compagno di squadra Maverick Vinales (clamorosamente licenziato dalla Yamaha per il caso motori in Austria) prima della pausa estiva ad Assen, una alla Honda di Pol Espargaro a Silverstone e le rimanenti sette tutte a piloti Ducati, a cominciare dal doppio appuntamento a Losail tra fine marzo e inizio aprile e poi in cinque degli ultimi sette GP.

Pista storicamente Ducati quella in Qatar e tale è stata anche quest’anno, almeno al sabato, perché nel primo appuntamento (Gran Premio del Qatar) la pole position era andata a Francesco Bagnaia, da quest’anno pilota del team ufficiale Ducati, mentre la settimana successiva il GP Doha ha esaltato il team satellite Ducati Pramac, capace di regalarsi un sabato di Pasqua da sogno grazie alla pole position di Jorge Martin davanti al compagno di squadra Johann Zarco. In seguito, sarebbe cominciata la citata striscia di cinque pole position per Fabio Quartararo sulla griglia di partenza MotoGp, un dominio che è stato interrotto al Sachsenring dal suo connazionale Johann Zarco, che così è stato il terzo pilota Ducati a conquistare pole position quest’anno. Ad Assen fu Vinales l’uomo del sabato, in Stiria riecco di nuovo il già citato Martin che poi ha fatto doppietta di pole a Zeltweg nel Gran Premio d’Austria. Infine l’acuto di Espargaro in Inghilterra e il dominio di Bagnaia a settembre per salire a tre pole position personali: stavolta che cosa succederà?



