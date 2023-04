GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ In pista per la pole position! GP Americhe 2023

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: SI COMINCIA

Tutto è pronto per le qualifiche che naturalmente andranno a comporre la griglia di partenza MotoGp per il Gran Premio delle Americhe 2023 che si correrà domani sul circuito di Austin, ma anche per la gara Sprint di oggi pomeriggio (locale, ovviamente la sera in Italia). Un protagonista sempre fra i più attesi della MotoGp sul giro secco è lo spagnolo Jorge Martin, che pure in questo Campionato Mondiale gareggerà per il team Pramac con una Ducati satellite. I numeri di Martin nella classe regina sono molto chiari: una vittoria, otto podi, due giri veloci ma ben nove pole position, delle quali quattro nel 2021 (Doha, Stiria, Austria e Valencia) e cinque nel 2022, ottenute in Qatar e Austin ad inizio stagione e poi con il tris consecutivo di fine anno, quando Jorge Martin riuscì a partire davanti a tutti a Phillip Island, a Sepang ed infine pure a Valencia.

Martin quindi sarà tra i più attesi, soprattutto pensando alla gara Sprint – dove fu secondo a Portimao – partire davanti a tutti potrebbe essere prezioso, perché naturalmente c’è la metà dello spazio per cambiare la situazione rispetto al Gran Premio completo: cosa succederà oggi? Parola al cronometro e alla pista di Austin per scoprirlo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI PARTIRÀ DAVANTI?

In attesa di scoprire la griglia di partenza MotoGp seguendo le qualifiche del Gran Premio delle Americhe 2023 sul circuito di Austin, che avranno naturalmente il compito di dirci chi partirà davanti a tutti nella terza gara della nuova stagione, ribadiamo la novità che caratterizza il 2023 anche per quanto riguarda la griglia di partenza MotoGp, sia pure ormai ben nota a tutti gli appassionati, che hanno già avuto due weekend con il nuovo format. Il regolamento ha visto l’introduzione delle gare Sprint, che per la MotoGp saranno disputate a ogni Gran Premio: tuttavia resterà solo l’appuntamento con le qualifiche per stabilire la griglia di partenza MotoGp, sia pure anticipate al mattino locale, per dare poi spazio appunto alla Sprint.

La gara breve del sabato darà punti ma non determinerà la griglia per il GP della domenica, sempre determinata dall’esito delle qualifiche, le quali dunque valgono doppio. Il giro secco finora ha esaltato la famiglia Marquez, che si è presa entrambe le pole position del 2023 sulla griglia di partenza MotoGp: a Portimao ci era riuscito Marc, che però poi in gara rovinò tutto, tanto che il dominatore di Austin sarà purtroppo il grande assente di questo weekend sul Circuit of the Americas, mentre a Termas de Rio Hondo c’è stata la grande gioia per il fratello minore Alex, che da questa stagione è passato alla Ducati, senza dubbio la moto sempre più attesa, anche per la griglia di partenza MotoGp.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: I NUMERI RECENTI

Tutto questo premesso, ricordiamo che l’anno scorso la griglia di partenza MotoGp solo tre volte su venti aveva visto vincitore chi era scattato davanti a tutti, praticamente una volta ogni sette – dato che la dice lunga sull’importanza molto relativa della pole position nel motociclismo, anche se naturalmente potrebbe essere più preziosa nella Sprint, che dura circa la metà del Gran Premio completo. Considerando che il trend è proseguito anche nel 2023, perché alle pole position dei due fratelli Marquez hanno fatto seguito le vittorie di Francesco Bagnaia in Portogallo e di Marco Bezzecchi in Argentina, ecco che le doppiette pole position-vittoria sono ormai da considerare delle vere e proprie imprese.

La prima doppietta pole position-vittoria del 2022 è stata di Aleix Espargaro con l’Aprilia proprio a Termas de Rio Hondo, una pagina storica per la casa di Noale, mentre ad Austin ci furono la seconda pole position stagionale per Jorge Martin e la seconda vittoria di Enea Bastianini. A Jerez de la Frontera invece Francesco Bagnaia al sabato ottenne la pole position e domenica vinse, sembrava un lampo in un inizio molto difficile, col senno di poi fu l’inizio della rinascita verso il Mondiale. Ad Assen fu di nuovo Bagnaia ad infilare la doppietta pole position-vittoria del 2022, ma era solamente giugno e da allora non è mai più successo: sono passati altri undici Gran Premi, nove nel 2022 e due nel 2023, chissà se ad Austin si spezzerà il sortilegio…











