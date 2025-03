GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: A CHI LA POLE POSITION DI AUSTIN?

Il dominatore del primo scorcio della stagione è di scena su uno dei suoi circuiti preferiti in assoluto, mentre il campione del Mondo in carica è purtroppo ancora una volta assente: sulla griglia di partenza MotoGp per il GP Americhe 2025 ad Austin ci sarà solamente Marc Marquez, ma anche il suo connazionale Jorge Martin è al centro dell’attenzione, anche se purtroppo nei panni del grande assente. Parliamo allora subito di chi purtroppo non potrà dare l’assalto alla pole position sul Circuit of the Americas nel mattino texano, quando da noi saranno circa le 17.30.

Il 2025 non avrebbe potuto iniziare peggio per Jorge Martin, che si è infortunato addirittura due volte: la prima nel corso dei test di Sepang, che sarebbero stati fondamentali per aumentare la confidenza con l’Aprilia invece hanno portato a Martin fratture a mano e piede, poi allenandosi tre settimane più tardi ad Andorra con una supermotard, con altre fratture e lesioni ai muscoli. Di fatto la difesa del titolo iridato (che già sarebbe stata difficile avendo cambiato moto) non è nemmeno iniziata e c’è ancora da capire quando Jorge Martin potrà tornare sulla griglia di partenza MotoGp.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: IL GRANDE ASSENTE JORGE MARTIN

A questo punto la priorità è la piena guarigione, lo ha dichiarato lo stesso Jorge Martin: l’obiettivo è il Qatar fra due settimane, ma il campione del Mondo tornerà solamente quando non sentirà più dolore e poi sfrutterà il 2025 per imparare al meglio ogni segreto dell’Aprilia, per essere in grado di lanciare nel 2026 una vera sfida alla Ducati che lo ha scaricato proprio nell’anno che lo ha portato al titolo mondiale – anche se va detto che non ci sono stati poi favoritismi particolari per Pecco Bagnaia nel resto della stagione, fino al verdetto di Barcellona lo scorso novembre.

Jorge Martin quindi guarderà tutto da casa, magari con un velo di nostalgia, mentre il favorito per la conquista della pole position sulla griglia di partenza MotoGp ad Austin dovrebbe essere Marc Marquez, che finora in stagione non ha lasciato nemmeno le briciole agli avversari e con il circuito del Texas ha un feeling davvero speciale, per cui potrebbe essere favorito ancora più che altrove. Sarà però naturalmente la pista ad emettere il verdetto, cominciando dalla prestazione sul giro secco come al solito…