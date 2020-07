Griglia di partenza MotoGp/ Gp Andalusia 2020: la lotta per la pole position

Oggi conosceremo la griglia di partenza MotoGp per il Gran Premio di Andalusia 2020, il secondo atto della stagione della MotoGp che si disputa di nuovo sul circuito di Jerez de la Frontera, dove settimana scorsa fu Fabio Quartararo a prendersi la pole position e poi anche la vittoria. La lotta per le migliori posizioni sulla griglia di partenza MotoGp e in particolare per la pole position si annuncia come sempre affascinante, anche se peserà naturalmente il dubbio sulle condizioni di Marc Marquez, reduce dal grave infortunio subito proprio domenica in gara a Jerez. La griglia di partenza MotoGp rischia dunque di perdere un grande protagonista (deciderà dopo le libere 3), il campione del Mondo che era stato anche l’autore del maggior numero di pole position nella passata stagione. Adesso come uomo del sabato può certamente candidarsi Fabio Quartararo, al quale però questa etichetta non può più bastare. Il giovane talento francese ha cominciato il 2020 vincendo la prima gara della sua carriera in MotoGp e adesso si candida anche a un ruolo di primo piano nella lotta per la conquista del titolo iridato, che vede in prima fila anche Maverick Vinales e Andrea Dovizioso in attesa di capire quali saranno le esatte condizioni Marc Marquez, per il quale dopo l’adrenalina del tentativo eroico anche le gare di agosto potrebbero rivelarsi un problema.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: I NUMERI DEL 2019

La griglia di partenza MotoGp per il Gran Premio di Andalusia 2020 dunque ci riserverà qualche novità, ma per capire cosa potrebbe succedere rivolgiamoci ancora una volta ai dati del 2019, certamente significativi dal momento che si riferiscono a una stagione nella sua interezza. Possiamo notare che il club degli autori di pole position fu decisamente esclusivo, perché comprese solo tre nomi in tutto l’anno: il dominatore fu proprio Marc Marquez, che per ben dieci volte era partito davanti a tutti sulla griglia di partenza; Fabio Quartararo si era però imposto all’attenzione generale come autore di ben sei pole position a partire proprio da Jerez, quando fu il più giovane di sempre a partire “al palo” in MotoGp; infine, tre pole position anche per Maverick Vinales, che aveva aperto l’elenco partendo davanti a tutti in Qatar. Nessuna partenza davanti a tutti per i nostri Andrea Dovizioso e Valentino Rossi, che comunque attendiamo protagonisti sulla griglia di partenza MotoGp, con prospettive iridate per il forlivese della Ducati. Da notare infine che solo sei volte la pole position fu convertita in vittoria e che l’unico a riuscirci fu Marc Marquez, capace della doppietta in Argentina, in Francia, in Germania, nella Repubblica Ceca, in Aragona ed infine in Giappone. Qui possiamo già notare una novità, dal momento che Quartararo nello scorso weekend si è preso la doppietta pole-vittoria, approfittando del vuoto lasciato dal numero 93.



