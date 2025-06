GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: IL DOMINIO DI MARC MARQUEZ

La griglia di partenza MotoGp andrà a comporsi stamattina sul circuito del Motorland Aragon, infatti oggi 7 giugno è il sabato del Gran Premio d’Aragona 2025: negli scorsi appuntamenti di quest’anno abbiamo fatalmente parlato molto spesso di Marc Marquez, autentico dominatore della prima parte di stagione e grande favorito per il titolo iridato, quindi in occasione di una delle sue gare di casa vogliamo dedicare proprio al numero 93 della Ducati tutto l’approfondimento verso la lotta per la pole position sul circuito iberico.

Per quanto riguarda la griglia di partenza MotoGp, dobbiamo sottolineare che Marc Marquez ha ancora la maggioranza assoluta grazie a quattro pole position nei primi sette Gran Premi della stagione, anche se dopo il poker consecutivo dalla Thailandia al Qatar sono arrivate invece le tre pole europee di Fabio Quartararo, che sul giro secco è stato il più veloce di tutti a Jerez, nella sua Le Mans e infine anche a Silverstone. Si sta quindi formando un duopolio molto interessante, anche se Marc Marquez certamente avrebbe piacere di tornare davanti a tutti in Aragona.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: I NUMERI DELLA CARRIERA

Le quattro pole position di questa stagione portano Marc Marquez vicinissimo al traguardo della tripla cifra di partenze davanti a tutti sulla griglia di partenza MotoGp, o per essere più precisi del Motomondiale, dal momento che il numero 93 vanta 70 partenze dalla pole nella classe regina più 14 a testa nella allora classe 125 e in Moto2, per un totale di 98. Certo, nel 2019 si pensava che il traguardo sarebbe stata una pura formalità, poi dal 2020 la carriera di Marquez è cambiata e anche le pole position si sono drasticamente ridotte, in particolare con un doppio zero nella stagione del Covid e nel 2021.

Il digiuno per essere precisi durò anche per gran parte del 2022 e fu spezzato solo a Motegi, in occasione del GP Giappone ormai in autunno; il 2023 invece era iniziato con una immediata pole position a Portimao, prima però di peripezie sfortunate, tanto che il conto non si sarebbe più mosso, lasciando così il totale a due sole pole position in quattro stagioni. Nel 2024 ecco invece le partenze davanti a tutti a Jerez e proprio in Aragona (motivo in più per questo approfondimento), prima del poker di inizio 2025 che nel giro di poche settimane ha raddoppiato il bottino dei cinque anni precedenti.