GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Alex Marquez in pole position, tris Ducati! GP Argentina

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: ALEX MARQUEZ IN POLE POSITION

Alex Marquez ha ottenuto la pole position e di conseguenza partirà davanti a tutti sulla griglia di partenza MotoGp sia per la Sprint di stasera (italiana) sia per la gara di domani nel Gran Premio d’Argentina 2023 sul circuito di Termas de Rio Hondo, bagnato dalla pioggia durante le qualifiche che infine hanno esaltato il pilota spagnolo della Ducati per il team Gresini Racing, che ha ottenuto il tempo migliore in 1’43”881 su una pista che si stava asciugando e all’ultimo giro ha premiato chi aveva messo le slick. Ride la Ducati nel suo complesso, perché al secondo posto c’è un fantastico Marco Bezzecchi e il terzo posto va benissimo a Francesco Bagnaia, che fino all’ultimo giro era ancora decimo.

Tre italiani nelle prime quattro posizioni, infatti è andato benissimo pure Franco Morbidelli sulla griglia di partenza MotoGp, quarto con la Yamaha e nettamente davanti al compagno di squadra Fabio Quartararo, solamente decimo. Quinto posto per Maverick Vinales con l’Aprilia che poi vede Aleix Espargaro al nono posto, in mezzo ci sono altre tre Ducati, perché troviamo Johann Zarco al sesto posto, Luca Marini settimo e Jorge Martin ottavo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMINCIA

Tutto è pronto per le qualifiche che naturalmente andranno a comporre la griglia di partenza MotoGp per il Gran Premio d’Argentina 2023 che si correrà domani sul circuito di Termas de Rio Hondo, ma anche per la gara Sprint di oggi pomeriggio (locale). Un protagonista sempre fra i più attesi della MotoGp sul giro secco è lo spagnolo Jorge Martin, che pure in questo Campionato Mondiale gareggerà per il team Pramac con una Ducati satellite.

I numeri di Martin nella classe regina sono molto chiari: una vittoria, otto podi, due giri veloci ma ben nove pole position, delle quali quattro nel 2021 (Doha, Stiria, Austria e Valencia) e cinque nel 2022, ottenute in Qatar e Austin ad inizio stagione e poi con il tris consecutivo di fine anno, quando Jorge Martin riuscì a partire davanti a tutti a Phillip Island, a Sepang ed infine pure a Valencia. Martin quindi sarà tra i più attesi, soprattutto pensando alla gara Sprint – dove fu secondo a Portimao – partire davanti a tutti potrebbe essere prezioso, perché naturalmente c’è la metà dello spazio per cambiare la situazione rispetto al Gran Premio completo: cosa succederà oggi? Parola al cronometro e alla pista di Termas de Rio Hondo per scoprirlo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

L’ANNO SCORSO

In attesa di scoprire come si comporrà oggi la griglia di partenza MotoGp a Termas de Rio Hondo, possiamo naturalmente ricordare che cosa era successo l’anno scorso in occasione del Gran Premio d’Argentina, con speciale riferimento al sabato della MotoGp. Le qualifiche, dopo che il venerdì era stato cancellato per il ritardo nei voli cargo, avevano esaltato l’Aprilia grazie alla pole position di Aleix Espargaro con il tempo di 1’37”688 per scrivere una pagina di storia per la Casa di Noale in MotoGp, davanti a ben due Ducati satellite, cioè quelle di Jorge Martin e Luca Marini che furono rispettivamente in seconda e terza posizione per uno scenario che oggi garantirebbe a questi piloti la prima fila sulla griglia di partenza MotoGp sia per la Sprint del sabato pomeriggio sia per il Gran Premio della domenica.

La seconda fila aveva visto nell’ordine dal quarto al sesto posto Pol Espargaro, Maverick Vinales e Fabio Quartararo, mentre Francesco Bagnaia fu costretto a partire dal quattordicesimo posto sulla griglia di partenza MotoGp e chiuse poi quinto in gara. Alla domenica la vittoria a Termas de Rio Hondo era andata ad Aleix Espargaro che così completò un weekend leggendario per l’Aprilia, davanti a Jorge Martin e Alex Rins per una tripletta spagnola sul podio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI PARTIRÀ DAVANTI?

Tra poche ore scopriremo la griglia di partenza MotoGp seguendo le qualifiche del Gran Premio d’Argentina 2023 sul circuito di Termas de Rio Hondo, che avranno naturalmente il compito di dirci chi partirà davanti a tutti nella seconda gara della nuova stagione, cominciata settimana scorsa a Portimao nel segno di Francesco Bagnaia, che è il campione del Mondo in carica e sta già tentando la fuga nel nuovo Motomondiale anche se la pole position era andata a Marc Marquez, unica soddisfazione per il pilota spagnolo in un weekend che sarebbe poi diventato disastroso per il numero 93. Alla seconda uscita della nuova stagione, ribadiamo la novità che caratterizza il 2023 anche per quanto riguarda la griglia di partenza MotoGp.

Infatti il regolamento ha introdotto le gare Sprint, che per la MotoGp saranno disputate a ogni Gran Premio: per stabilire la griglia di partenza MotoGp tuttavia resterà solo l’appuntamento con le qualifiche, sia pure spostate dal pomeriggio al mattino del sabato (naturalmente in orario locale del circuito che ospita l’evento), per dare poi spazio appunto alla Sprint. A differenza della Formula 1, la gara breve del sabato non determinerà la griglia per il GP della domenica, che sarà infatti determinata dall’esito delle qualifiche, le quali serviranno dunque a determinare una doppia pole position e una doppia griglia di partenza MotoGp, sia per la Sprint sia per il Gran Premio.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: I NUMERI DEL 2023

Tutto questo premesso, ricordiamo che l’anno scorso la griglia di partenza MotoGp solo tre volte su venti aveva visto vincitore chi era scattato davanti a tutti, praticamente una volta ogni sette. A Losail Jorge Martin era partito in pole position ma poi vinse Enea Bastianini, mentre a Mandalika la pole position era andata a Fabio Quartararo ma in gara trionfò Miguel Oliveira. La prima doppietta pole position-vittoria è stata di Aleix Espargaro con l’Aprilia proprio a Termas de Rio Hondo, mentre ad Austin ci furono la seconda pole position stagionale per Jorge Martin e la seconda vittoria di Enea Bastianini. A Portimao festa francese: Johann Zarco in pole position prima del successo di Quartararo; a Jerez invece Francesco Bagnaia al sabato ottenne la pole position e domenica vinse. In Francia arrivò la terza vittoria per Bastianini senza pole position, che era stata di Bagnaia, al Mugello il riscatto di Pecco in gara dopo l’acuto di Fabio Di Giannantonio per la pole position, a Barcellona seconda pole per Espargaro, ma anche secondo successo per Quartararo.

Al Sachsenring altra pole position vanificata da Bagnaia con una caduta in gara, vinta nuovamente da Quartararo, però poi caduto ad Assen dove Bagnaia ha infilato la sua seconda doppietta pole position-vittoria del 2022. Dopo la pausa estiva ecco Silverstone, dove la pole position era andata a Zarco ma la vittoria fu di Bagnaia; la Ducati ha ripetuto la doppietta pole-vittoria con piloti diversi anche a Zeltweg con Enea Bastianini mattatore al sabato per la prima volta e Bagnaia ancora in trionfo alla domenica, a Misano con Jack Miller primo al sabato e altra vittoria per Pecco, infine in Aragona con Bagnaia autore della pole position e Bastianini in trionfo, a Motegi prima pole position stagionale di Marc Marquez ma anche prima vittoria di Jack Miller, in Thailandia per Marco Bezzecchi la prima pole position e domenica vittoria di Miguel Oliveira, mago della pioggia. In Australia, in Malesia e infine a Valencia ecco sulla griglia di partenza MotoGp il tris di pole position consecutive di Jorge Martin seguite dalle vittorie rispettivamente di Alex Rins, Bagnaia e di nuovo Rins, mentre Pecco andava a prendersi il titolo.











