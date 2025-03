GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: MARC MARQUEZ IN POLE POSITION

Marc Marquez ha firmato la pole position e quindi avremo il numero 93 davanti a tutti sulla griglia di partenza MotoGp anche in occasione del GP Argentina 2025. Lo spagnolo ha confermato di essere attualmente il più forte, anche sul circuito di Termas de Rio Hondo: per Marquez il miglior tempo è stato di 1’36”917, inoltre in seconda posizione c’è suo fratello Alex Marquez, altra conferma rispetto alla Thailandia. La sorpresa allora è la terza posizione di Johann Zarco, che completa la prima fila e relega in quarta piazza Francesco Bagnaia, che dovrà accontentarsi di aprire la seconda fila della griglia di partenza MotoGp.

Alle spalle di Pecco abbiamo Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio, che coglie un buonissimo sesto posto. Settimo posto per Fabio Quartararo, che precederà gli altri due italiani che hanno preso parte al Q2, cioè Franco Morbidelli ottavo e Marco Bezzecchi nono, con lo spagnolo Joan Mir che andrà a completare la top 10 della griglia di partenza MotoGp, avendo preceduto Brad Binder e Alex Rins. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA SECONDA POLE POSITION!

Atto secondo, è sempre interessante a questo punto della stagione scoprire conferme oppure smentite rispetto alla prima uscita e per la griglia di partenza MotoGp le risposte sono attese dal GP Argentina 2025 sul circuito di Termas de Rio Hondo. Il punto di riferimento può essere il rendimento nelle pre-qualifiche di ieri, che come sempre hanno già promosso dieci uomini al Q2, cominciando da Marc Marquez, che è stato il più veloce di tutti e allora potremmo indicare come favorito per la pole position in Argentina, che sarebbe la conferma di una stagione iniziata con un chiaro dominatore.

In evidenza anche Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia, che sono i piloti italiani già sicuri di un posto nelle prime quattro file della griglia di partenza MotoGp grazie alla posizione nella top-10 del venerdì pomeriggio di Termas de Rio Hondo. Certo, le situazioni non sono identiche fra loro: Di Giannantonio può sorridere per un meraviglioso secondo posto tra i due fratelli Marquez; Bezzecchi con il quarto posto conferma il feeling con la pista su cui aveva vinto due anni fa; Bagnaia invece è caduto e poi si è salvato con il decimo posto, segnali inquietanti soprattutto se messi a confronto con il dominio del compagno di squadra Marquez.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: FOCUS SU ALEX MARQUEZ

Dopo l’eccellente weekend d’apertura in Thailandia e il terzo posto di ieri, possiamo spendere una breve analisi su Alex Marquez in ottica griglia di partenza MotoGp. La sua carriera è stata tutta nel cono d’ombra del ben più celebre fratello maggiore, ma parliamo pur sempre del campione del mondo Moto3 nel 2014 e Moto2 nel 2019, quindi ha portato altri due titolo iridati in famiglia. In MotoGp però è sempre stato un comprimario, che ancora insegue la prima vittoria: il 2025 è iniziato molto bene e fa pensare che possa essere l’anno giusto, anche se il primo rivale da battere sarà proprio il fratello.

Il riferimento ad Alex Marquez può avere un senso particolare a Termas de Rio Hondo, perché proprio in Argentina è arrivata la finora unica pole position nella classe regina per il fratello d’arte, per di più due anni fa, in occasione dell’ultima volta di questo Gran Premio, che nel 2024 non fu disputato. Il tempo di Alex Marquez nel Q2 fu di 1’43”881, per precedere di quasi due decimi Marco Bezzecchi e invece di oltre otto decimi Francesco Bagnaia, perché i primi due fecero il vuoto rispetto al resto del gruppo. Alla domenica però vinse proprio Bezzecchi davanti a Johann Zarco, con Alex terzo: almeno per la griglia di partenza MotoGp, però, Marquez jr ha un modello da seguire…