Griglia di partenza Motogp/ Gp Austria 2020: lotta per la pole position a Spielberg

Poche ore e conosceremo la griglia di partenza della Motogp per il Gran Premio d’Austria 2020, il primo dei due appuntamenti del Mondiale 2020 in programma a stretto giro sul tracciato di Spielberg, a cui non vediamo l’ora di dare la parola per scoprire chi troverà oggi la pole position. L’attesa è grande anche perché possiamo davvero dire che è stato un avvio di stagione per la classe regina davvero sorprendente e ricco di emozioni. E già un nuovo colpo di scena ce lo si aspetta anche oggi durante le qualifiche ufficiali che disegneranno la griglia di partenza della Motogp. Se già nella passata stagione, quando si parlare della griglia come anche della pole position si parlava anche di Marc Marquez, che ha letteralmente dominato il campionato 2019 (dove ha ottenuto anche il suo ottavo titolo iridato), quest’anno, l’assenza per infortunio del campionissimo spagnolo ha riaperto i giochi, anche nella lotta alla prima casella dello schieramento di Spielberg. Difficile dunque immaginare proprio questa mattina chi oggi potrebbe fare scintille sulle curve austriache.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: C’E’ SPAZIO PER QUARTARARO?

Se, alla vigilia delle prove ufficiali del Gp d’Austria 2020 che definiranno la griglia di partenza della Motogp come la pole position, volessimo per forza trovare un nome da tenere d’occhio, quello sarebbe quello di Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha Petronas infatti ha fatto sue le prime due pole position sul tracciato spagnolo di Jerez a inizio della stagione mondiale (nel post lockdown ovviamente, visto che Losail non è mai stata disputata dalla classe regina). Non solo: El Diablo pure ha fatto bene solo pochi giorni fa nelle qualifiche di Brno, dove ha pur lasciato la pole position al connazionale Zarco, ma ha trovato comunque la seconda casella della griglia di partenza della Motogp, firmando nelle qualifiche il crono di 1.55.990. Pure però alla vigilia di questo fine settimana in terra austriaca, non siamo così sicuri che Quartararo riesca fare ancora scintille: il francese è apparso in grande difficoltà nel fine settimana in Repubblica Ceca e la Yamaha, che pure ha fatto molto bene nelle prime prove del mondiale, potrebbe trovarsi in affanno suo tracciato di Spielberg, più adatto, almeno sulla carta, alla Ducati (che invece non ha trovato grande soddisfazioni finora). Chiaramente solo la pista ci darà il verdetto: chissà come si comporrà la griglia di partenza della Motogp per il Gran Premio d’Austria 2020.



