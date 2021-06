Griglia di partenza Motogp/Gp Catalogna 2021: lotta per la pole position a Barcellona

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: LA POLE DI BARCELLONA?

olo poche ore e scopriremo la griglia di partenza della Motogp per il Gran premio di Catalogna 2021: con le qualifiche di questo pomeriggio infatti finalmente conosceremo chi otterrà la pole position sul tracciato di Barcellona e chi invece occuperà comunque le prime file in vista della gara di domani e chiaramente l’attesa è davvero grande, in questo settimo appuntamento del mondiale 2021 per la classe regina.

Griglia di partenza MotoGp/ Quartararo in pole position su Bagnaia! Gp Italia Mugello

Dopo tutto ormai siamo davvero nel vivo della stagione e dunque, grazie ai primi risultati ottenuti finora, potrebbe non esserci difficile provare a individuare alcuni big da tenere d’occhio oggi pomeriggio, quando si accenderà la caccia alla pole position e alla prima fila della griglia di partenza di Motogp. In tal senso, primo nome che viene in mente è certamente quello di Fabio Quartarato, attuale leader del mondiale: El Diablo è vero protagonista di questa parte del campionato del mondo e oltre ad andare forte in gara si sta rivelando anche re della pole position, visto che in stagione, in sei gare, ne ha già ottenute ben 4. Pure il francese al solito non sarà il solo in grado di competere per la prima casella della griglia di partenza della Motogp per il Gp di Catalogna 2021: chissà che dirà la pista.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Quartararo in pole position su Vinales! Gp Francia 2021

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: I NUMERI RECENTI

In attesa di scoprire il verdetto delle qualifiche ufficiali per la griglia di partenza della Motogp e la pole position del Gran Premio di catalogna 2021, abbiamo già individuato in Fabio Quartararo un ottimo candidato al ruolo di protagonista assoluto in pista oggi a Barcellona. Come accennato prima, il francese sta diventando davvero l’uomo più veloce del circus: per lui ben quattro pole position recuperate proprio nelle ultime 4 gare del campionato, di fila e dunque in Portogallo, a Jerez, in Francia e anche al Mugello solo pochi giorni fa. Un trend dunque davvero strabiliante per il pilota Yamaha che punta certo oggi a fare cinquina. Pure come al solito i rivali non mancheranno, in primis Francesco Bagnaia, suo diretto concorrente nella graduatoria generale e primo poleman della stagione 2021 della Motogp, nella gara del Qatar. Il ducatista pure è molto veloce e solo lo scorso Gran premio in Italia ha ottenuto la prima fila, segnando un ritardo davvero minimo dalla pole position del francese. Attenzione pure al compagno in Yamaha Maverik Vinales che ancora non è riuscito a strappare la prima casella della griglia di partenza (ma a Le Mans ci è andato vicinissimo), come a Jack Miller e a Franco Morbiddlli, altri due grandi protagonisti di questa prima parte della stagione. Che succederà oggi in pista a Barcellona?

LEGGI ANCHE:

Griglia di partenza MotoGp/ Quartararo in pole position, gli altri big sono lontani

© RIPRODUZIONE RISERVATA