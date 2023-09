GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Lotta per la pole position! GP Catalogna 2023 Barcellona (oggi 2 settembre)

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP 2023: SI COMINCIA

Tutto è pronto per le qualifiche che naturalmente andranno a comporre la griglia di partenza MotoGp per il Gran Premio di Catalogna 2023 che si correrà domani sul circuito del Montmelò di Barcellona, oltre che naturalmente per la gara Sprint di oggi pomeriggio. Francesco Bagnaia è in assoluto il protagonista più atteso, anche se in Catalogna dovrà riscattare il pessimo ricordo dell’anno scorso. Un altro protagonista sempre fra i più attesi della MotoGp sul giro secco (e non solo) è poi lo spagnolo Jorge Martin, che corre per il team Pramac con una Ducati satellite.

Scegliamo Jorge come “uomo del sabato” perché i numeri di Martin nella classe regina sono molto chiari: due vittorie e ben nove pole position, delle quali quattro nel 2021 (Doha, Stiria, Austria e Valencia, dunque ben due proprio sul Red Bull Ring) e cinque nel 2022, ottenute in Qatar e Austin ad inizio stagione e poi con il tris consecutivo di fine anno, quando Jorge Martin riuscì a partire davanti a tutti a Phillip Island, a Sepang ed infine pure a Valencia, mentre in questa stagione è il primo inseguitore di Pecco in classifica anche se non ha ancora alcuna pole al proprio attivo. Cosa succederà invece oggi? Parola al cronometro e alla pista del Montmelò per scoprirlo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GRANDE SPETTACOLO

Oggi 2 settembre naturalmente scopriremo come sarà formata la griglia di partenza MotoGp seguendo le qualifiche del Gran Premio di Catalogna 2023 sul circuito del Montmelò, nei dintorni di Barcellona, che costituisce ormai una tappa fra le più classiche per il Motomondiale. Cambia tra l’altro la collocazione di questo evento, dall’inizio alla fine dell’estate: sono passati quindi circa 15 mesi dalla precedente visita della MotoGp a Barcellona, naturalmente il format non prevedeva ancora ai tempi l’introduzione delle gare Sprint a ogni Gran Premio. Le qualifiche sul giro secco sono state spostate al sabato mattina ma adesso “valgono doppio” perché servono per stabilire la griglia di partenza MotoGp sia per la Sprint del sabato pomeriggio sia della gara, che resta regolarmente in programma alla domenica.

La gara breve del sabato è comunque importante, assegnando la metà dei punti rispetto alla corsa completa, ma non determina la griglia per il GP della domenica, sempre decisa dall’esito delle qualifiche (d’altronde anche la Formula 1 ha preso questa strada quando si tratta di weekend con la Sprint). Il giro secco ha inizialmente esaltato la famiglia Marquez, che si è presa le prime due pole position del 2023 sulla griglia di partenza MotoGp: a Portimao ci era riuscito Marc, mentre a Termas de Rio Hondo c’è stata la grande gioia per il fratello minore Alex, da questa stagione passato alla Ducati, senza dubbio la moto più attesa anche sulla griglia di partenza MotoGp. Ad Austin è stato il campione del Mondo Pecco Bagnaia a partire davanti a tutti, mentre a Jerez sul giro secco ci fu gloria per Aleix Espargaro e l’Aprilia.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP 2023: I NUMERI RECENTI

Successivamente, la griglia di partenza MotoGp ha esaltato a Le Mans Bagnaia con la pole position, mentre la tripletta di appuntamenti di giugno è iniziata al Mugello, dove per la prima volta quest’anno nella gara della domenica ha vinto chi partiva dalla pole position, cioè proprio Francesco Bagnaia. Stesso esito al Sachsenring al sabato, però in gara Pecco si è fermato al secondo posto. Tra Assen e Silverstone il dominatore sul giro secco è diventato Marco Bezzecchi, autore di ben due pole position a cavallo della lunghissima sosta estiva, poi tuttavia il pilota numero 72 del Mooney VR46 Racing Team non è riuscito a tramutare in vittoria nessuna delle due partenze al palo come invece è riuscito a fare Bagnaia, tornato dominatore assoluto due settimane fa in Austria.

Dunque la griglia di partenza MotoGp non fornisce grandi indicazioni circa il nome del vincitore del Gran Premio della domenica: nel 2022 solo tre volte su venti la gara aveva visto vincitore chi era scattato davanti a tutti. Il trend è proseguito anche nel 2023, dal momento che per ora siamo a due su dieci, sempre e solo Bagnaia al Mugello e al Red Bull Ring. Inoltre, le tre del 2022 furono tutte nella prima parte della scorsa stagione: Aleix Espargaro con l’Aprilia a Termas de Rio Hondo; a Jerez de la Frontera Francesco Bagnaia al sabato ottenne la pole position e domenica vinse, sembrava un lampo in un inizio molto difficile, col senno di poi fu l’inizio della rinascita verso il Mondiale, tanto che ad Assen la nuova doppietta pole position-vittoria di Pecco fu la svolta dell’intero 2022, ma negli ultimi 14 mesi solo Mugello e Zeltweg hanno spezzato questo sortilegio della griglia di partenza MotoGp…











