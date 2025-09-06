Griglia di partenza MotoGp, Gp Catalogna 2025 Barcellona: scopriremo chi farà la pole position oggi, sabato 6 settembre, sul circuito del Montmelò

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP, PER LA POLE POSITION A BARCELLONA

La battaglia sul giro secco è stata sicuramente la più emozionante in questa stagione per il resto a senso unico, speriamo allora di divertirci anche questa mattina, sabato 6 settembre, con le qualifiche per comporre naturalmente la griglia di partenza MotoGp del Gran Premio di Catalogna 2025 a Barcellona.

Il Montmelò è gara di casa per tanti, curiosamente tra gli spagnoli uno solo ha conquistato pole position in questo Motomondiale 2025 nella classe regina, ma di certo non si può esprimere un giudizio negativo quando il rappresentante si chiama Marc Marquez, con otto pole position al proprio attivo fra cui l’ultima di due settimane fa in Ungheria.

Di recente c’è stata gloria anche per gli italiani sulla griglia di partenza MotoGp, con la pole position di Francesco Bagnaia a Brno e quella di Marco Bezzecchi in Austria, con il pilota della Aprilia sicuramente molto più soddisfatto grazie all’ottimo periodo che sta vivendo, potremmo definirlo il “numero 2” di Marquez in estate.

Un altro grande protagonista del sabato mattina è sempre Fabio Quartararo, che sul giro secco regala sprazzi della sua immensa classe ma poi deve fare i conti con i limiti della sua Yamaha, che gli impedisce di coltivare sogni di gloria anche quando parte davanti sulla griglia di partenza MotoGp. Essendo a Barcellona, tuttavia, adesso vogliamo spendere qualche parola su altri padroni di casa…

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP, FOCUS SUGLI SPAGNOLI

Si può dire ad esempio ben poco sullo sfortunato 2025 di Jorge Martin, il campione del Mondo in carica che però proprio con il quarto posto in Ungheria ha dimostrato di essere tornato competitivo e potrebbe farci divertire nel finale di stagione. Sulla griglia di partenza MotoGp però saranno molto attesi anche Alex Marquez e Pedro Acosta, entrambi protagonisti della MotoGp edizione 2025, ma con stati d’animo decisamente diversi in questo momento, uno in netto calo e l’altro in grande crescita.

Non ha ancora firmato alcuna pole position, ma sinceramente fino a poche settimane fa questo era solo un piccolo dettaglio nell’ottima stagione di Alex Marquez, che però di recente è entrato in crisi, con un decimo e un quattordicesimo posto più un ritiro negli ultimi tre Gran Premi. Lo ha per così dire sostituito Acosta, che invece in sella alla sua Ktm ha ottenuto un secondo, un terzo e un quarto posto nelle stesse tre gare, solamente Bezzecchi e ovviamente Marc hanno fatto meglio del rampante classe 2004…