Griglia di partenza Motogp/ Gp d’Europa: la lotta per la pole position a Valencia

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP, GP EUROPA: CHI IN POLE?

Solo poche ore e assisteremo al via ufficiali delle qualifiche del Gran premio d’Europa 2020 che disegneranno la griglia di partenza della Motogp per quello che sarà il terzultimo appuntamento di questo campionato del mondo 2020. Siamo dunque agli ultimi scampoli di questa magnifica, quanto mai tormentata stagione del motomondiale e anche oggi saremo dunque impazienti di assistere alla lotta per la pole position sulla pista di Valencia. Dopo il doppio appuntamento ad Aragon, ecco che la Motogp rimane in Spagna e in questo fine settimana affronta quello che è solo il primo di un doppio Gp al Ricardo Tormo (a cui si farà ritorno il prossimo fine settimana): chi dunque oggi troverà il miglior tempo valido per la prima casella della griglia di partenza della Motogp? Dare risposta certa a tale interrogativo è però ben rischioso: se negli anni precedenti Valencia era territorio di Marc Marquez, con al massimo solo la Yamaha in grado di avvicinarsi al campionissimo della Honda, ora senza lo spagnolo anche la lotta per la pole position (come per il titolo) ci appare più aperta che mai.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: IL QUADRO DEL 2020

Pur in attesa di scoprire dunque chi troverà la pole position e chi comunque troverà la prima fila nella griglia di partenza della Motogp per il Gran premio d’Europa 2020, ci pare senza dubbio utile dare uno sguardo all’indietro e ricordare un po’ che cosa è successo in stagione, nel sabato dedicato alle prove ufficiali di ogni Gp: chissà che questo non possa darci qualche indicazione in più per la tappa di Valencia. Vale dunque la pena di ricordare che nelle prime battute del motomondiale 2020 la pole position fu affare di Fabio Quartararo: il francese ottenute la prima casella in Spagna e Austria, per poi affondare e risalire in pole solo nel Gp di Le Mans ed Aragon. Nel mezzo, altri hanno ottenuto la prima casella della griglia di partenza della Motogp e che pure possono oggi insidiare da vicino il nizzardo, non il primo favorito d’obbligo nelle qualifiche di oggi. Ricordiamo infatti che in stagione pure ha collezionato una pole position Zarco, a Brno, mentre Maverick Vinales, spesso in prima fila, ha trovato la prima casella della griglia in Austria ma anche nella doppia prova di Misano. Ricordiamo nella tabella generale una prima pole anche per Franco Morbidelli in Catalogna, come quella di Takaaki Nakagami, raccolta nelle qualifiche del Gp di Teruel, solo pochi giorni fa. Dunque è stata finora lotta aperta tra tanti nomi per le prime caselle della griglia di partenza della Motogp: chi oggi otterrà la pole position per il Gran premio d’Europa a Valencia?



