Griglia di partenza Motogp/ Gp Doha 2021: la lotta per la pole position a Losail

Tra poche ore scopriamo la griglia di partenza Motogp a Losail per il Gran premio di Doha 2021, secondo appuntamento della nuova stagione 2021 del motomondiale e siamo dunque impazienti di scoprire chi strapperà il tempo valido per la pole position, oggi pomeriggio. Certo alla vigilia delle qualifiche ufficiali, rispondere a tale domanda ci è quasi impossibile: dopo tutto, come accennato prima, siamo solo alla seconda tappa di questo nuovo campionato del mondo e ancora non conosciamo a fondo le reali capacità e ambizioni dei protagonisti di questo motomondiale. Pure ricordando cosa occorso a qui a Losail solo sette giorni fa come pure la gran tradizione della Motogp sul tracciato qatariota, alcune riflessioni possiamo ancora farle, in attesa di conoscere come si comporrà la griglia di partenza della Motogp per il Gp di Doha 2021. Prima delle qualifiche, si impone il tema del duello tra Yamaha e Ducati, regine della prova qatariota negli ultimi anni: le due scuderie infatti non solo si sono divise il primo gradino del podio, ma pure la pole position, dando vita a una battaglia che certo si riproporrà anche oggi.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: LA LOTTA DUCATI-YAMAHA

Lo abbiamo visto anche settimana scorsa: per la griglia di partenza della Motogp 2021 della prima gara della stagione, a Losail era stata battaglia tra le moto del diapason e quelle di Borgo Panigale per il giro più veloce durante le qualifiche ufficiali. Alla bandiera a scacchi il tracciato qatariota aveva poi sorriso a un incredibile Francesco Bagnaia che in sella alla Ducati ufficiale non solo aveva trovato la prima casella della griglia di partenza della Motogp, con la pole position con il tempo di 1.52.772, ma pure l’azzurro aveva segnato anche il nuovo record della pista. Alle spalle della Rossa però avevano ruggito e non poco le moto della casa nipponica: in prima fila avevano ottenuto spazio Quartararo e Vinales, rispettivamente con i crono di 1.53’038 e poi 1.53’08, seguiti da un sorprendente Valentino Rossi, che in sella alla Yamaha Petronas aveva segnato il quarto miglior tempo, a un soffio dallo spagnolo ex collega. Considerato dunque ultimo precedente e tradizione, facile immaginare che per la pole position anche oggi sarà lotta Ducati-Yamaha: vedremo però che cosa dirà la pista e dunque come si comporrà la griglia di partenza per la Motogp per il Gran premio di Doha 2021.

