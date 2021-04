Griglia di partenza Motogp/ Gp Doha 2021: pole position di Martin, doppietta Pramac!

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP, GP DOHA 2021: POLE PER MARTIN!

La griglia di partenza della Motogp per il Gran premio di Doha 2021 che si accenderà solo oggi a Losail vede la stupenda pole position di Jorge Martin. Il pilota della Ducati Pramac, al suo primo anno in classe regina, alla bandiera a scacchi della Q2 trova il miglior tempo fermando il cronometro sull’1.53.106 e dunque si mette subito in luce in vista della seconda prova del motomondiale 2021. In casa Pramac è dunque gran festa: oltre alla pole position di Martin infatti la seconda fila della griglia di partenza della Motogp vede il compagno di squadra Johann Zarco che pure è arrivato ad appena un soffio dal madrileno ieri sera durante le qualifiche. Prima fila completata invece dalla Yamaha di Maverik Vinales, atteso protagonista: per lo spagnolo una prova soddisfacente, che comunque lo mette in ottima pozione in vista della gara. Lo spagnolo del diapason sfrutterà la terza piazza della griglia per trovare il bis a Losail?

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: TANTA DUCATI NELLE PRIME FILE

Esaminando la griglia di partenza della Motogp per il Gran premio di Doha 2021, ecco che pure nella seconda fila è ancora tanta Ducati. Dopo la doppietta Pramac in prima fila, con pole position e seconda casella, la casa di Borgo Panigale fa suo anche il quarto piazzamento nello schieramento con Jack Miller, che con il tempo di 1.53.303 si porta davanti a Fabio Quartararo, che con la Yamaha è solo quinto: sesto il compagno di squadra e ex poleman a Losail Francesco Bagnaia, distante però più di mezzo secondo da Jorge Martin. La terza fila vede poi l’aprila di Aleix Espargaro e le due Suzuki di Rins e Mir, non proprio impeccabili durante le qualifiche del secondo Gp della stagione 2021 della Motogp: è andata peggio a Franco Morbidelli, solo decimo e in quarta fila, in compagnia di Bradl per la Honda e di Oliveira per la KTM. Andando nelle ultime file della griglia di partenza della Motogp per il Gp di Doha 2021, segnaliamo il 13^ posto per Luca Marini e e il 17^ per la Ktm di Petrucci (pure molto forte in avvio delle qualifiche), con la 19^ casella per Enea Bastianini: stupisce e amareggia la sola penultima posizione nello schieramento di Valentino Rossi, che con la Yamaha Petronas ha segnato solo il tempo di 1.54.881, nelle Q1.

