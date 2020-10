Griglia di partenza MotoGp/ Gp Francia 2020 Le Mans, lotta per la pole position

Tra poche ore scopriremo la griglia di partenza MotoGp a Le Mans, sede del Gp Francia 2020 che sarà il nono appuntamento della stagione. Le Mans è una località mitica per tutti gli appassionati di motori e una tappa ormai classica per il Motomondiale, anche se probabilmente non si tratta del circuito ideale per i bolidi della MotoGp, In ogni caso siamo sicuri che già oggi la lotta per le migliori posizioni sulla griglia di partenza MotoGp sarà bellissima, con l’avvincente lotta per raggiungere le massime prestazioni sul tracciato francese che sarà ancora più imteressante proprio perché scattare dalla pole position (o almeno dalla prima fila) potrebbe essere più importante che altrove a Le Mans. I numeri della stagione 2020 in corso parlano di una situazione di incertezza che d’altronde quest’anno in MotoGp non riguarda solo il sabato. Comunque della griglia di partenza stiamo parlando in questo momento e allora si può senza dubbio evidenziare che ben cinque piloti sono già scattati dalla pole position con Maverick Vinales a quota tre, a caccia del “titolo” di erede di Marc Marquez anche per le pole position.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: I NUMERI RECENTI

Andiamo dunque ad esaminare che cosa ci dicono finora i numeri della griglia di partenza MotoGp in questo curioso 2020, che ha già proposto otto Gran Premi ma su appena cinque piste differenti, a causa delle doppiette a Jerez de la Frontera, al Red Bull Ring ed infine a Misano. In Spagna fu gloria assoluta per Fabio Quartararo, per due volte autore della pole position e poi sempre vincitore anche alla domenica, un’impresa che in seguito sarebbe successa solamente un’altra volta, cioè a Maverick Vinales nella seconda gara di Misano. Da notare che Vinales aveva già ottenuto altre due pole position in Austria e nella prima gara di Misano, ma la vittoria scattando davanti a tutti stava diventando un tabù per lo spagnolo della Yamaha. A proposito della Casa giapponese c’è da ricordare anche la pole position di Franco Morbidelli al Montmelò nella gara però poi vinta da Quartararo, mentre a Brno e a Zeltweg-2 vivemmo weekend davvero imprevedibili. Nel primo caso pole position per Johann Zarco e successo per Brad Binder, nel secondo Pol Espargaro in pole e Miguel Oliveira vincitore. Tutte combinazioni difficili da immaginare…



