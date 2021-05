Griglia di partenza Motogp/ Gp Francia 2021: la lotta per la pole position (Le Mans)

Siamo impazienti di scoprire come si comporrà la griglia di partenza della Motogp per il Gran premio di Francia 2021: solo questo pomeriggio avranno inizio le qualifiche ufficiali che determineranno la pole position sul tracciato di Le Mans e lo schieramento di partenza, per quello che solo il quinto appuntamento del campionato del mondo 2021. L’attesa è davvero grande: cominciamo ormai ad essere nel vivo della stagione 2021 e cominciamo dunque a capire chi sono i big che vanno tenuti d’occhio, anche durante il sabato di ogni fine settimana dedicato alla classe regina. In tal senso il nome che spicca è senza dubbio quello di Fabio Quartararo, in sella alla Yamaha. Il francese, oggi padrone di casa infatti è certo l’uomo da tenere d’occhio: proprio l’anno scorso El Diablo ottenne qui la pole position e visti gli ottimi risultati ottenuti finora (è secondo nel mondiale piloti, con due successi già ottenuti), logico attenderci gran scintille dall’alfiere del Diapason, anche nelle qualifiche che fisseranno la griglia di partenza di Motogp.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: I NUMERI RECENTI

In attesa di dare il via alle qualifiche che designeranno la griglia di partenza della Motogp per il Gran premio di Francia 2021, ci pare doveroso andare a esaminare il quadro generale per questi avvio di stagione: chi finora si è messo in luce a colpi di pole position? In tal senso il nome che spicca ancora è quello di Fabio Quartararo: davvero oggi El Diablo sarà sotto ai riflettori. Ma dopo tutto il francese, nei primi 4 appuntamenti della stagione 2021 della Motogp ha fatto sue ben due pole position: Quartararo infatti ha strappato la prima casella della griglia di partenza della Motogp, sia nella prova lusitana, che solo pochi giorni fa a Jerez, ed è naturale che vediamo in lui l’uomo da battere oggi. Pure vale la pena ricordare che quest’anno, la prima pole position della stagione aveva visto l’ottimo nome di Pecco Bagnaia, che con la Ducati aveva trovato un tempone record nella prima tappa a Losail. Dopo qualche giorno, nel secondo appuntamento in Qatar, era toccato al rookie Jorge Martin farci entusiasmare durante le qualifiche. E ora chi sarà a farci emozionare a Le Mans?

