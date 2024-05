GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ In pista per la pole position! GP Francia 2024 Le Mans, oggi sabato 11 maggio

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP, GP FRANCIA 2024: COMINCIANO LE QUALIFICHE

Tutto è pronto per le qualifiche, la lotta per le posizioni migliori sulla griglia di partenza MotoGp per il Gp Francia 2024 ci impone adesso di fare un tuffo alla passata edizione per ricordare che cosa era successo a Le Mans nell’edizione 2023 di questa stessa corsa. Innanzitutto ricordiamo che l’autore della pole position fu Francesco Bagnaia, che con il tempo di 1’30”705 riuscì a precedere Marc Marquez e Luca Marini per una prima fila con due Ducati e in mezzo a loro una Honda, curioso osservare che adesso Marquez e Marini si sono “scambiati” le moto, mentre la seconda fila della griglia di partenza MotoGp vide in quest’ordine Jack Miller, Jorge Martin e Maverick Vinales, mentre scattò dalla settima posizione Marco Bezzecchi.

Fu poi Martin a vincere la Sprint davanti a Binder e Bagnaia, infine alla domenica fu Bezzecchi a festeggiare un bellissimo successo davanti allo stesso Martin e al padrone di casa Johann Zarco, con pochissima gloria per l’autore della pole position, ritirato al quarto giro insieme a Vinales. Oggi che cosa succederà sul circuito di Le Mans? Parola naturalmente alla pista e al cronometro per scoprirlo grazie alle qualifiche per la griglia di partenza MotoGp del Gran Premio di Francia 2024! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CACCIA ALLA POLE POSITION ANCHE A LE MANS

La battaglia per la pole position sarà avvincente, a maggior ragione perché Enea Bastianini e Marc Marquez dovranno entrambi passare dal Q1 che tuttavia mette in palio due posti in tutto per passare al Q2 e giocarsi le posizioni migliori sulla griglia di partenza MotoGp per il Gran Premio di Francia 2024 nelle qualifiche che caratterizzeranno il mattino di Le Mans. Abbiamo subito dato la notizia di spicco, perché fatalmente sarà il primo elemento caratterizzante della lotta per la pole position del quinto evento stagionale della MotoGp, che rischia di vedere protagonisti solo parzialmente due nomi di spicco, i quali dovranno quindi essere perfetto fin dal Q1.

Abbiamo citato i due grandi esclusi (per ora), ma naturalmente adesso dobbiamo indicare i dieci nomi di coloro che sono già sicuri di lottare fino in fondo per le prime file della griglia di partenza MotoGp a Le Mans. Particolarmente interessante è che sono primo e secondo i due grandi rivali Jorge Martin e Francesco Bagnaia, poi in terza posizione Pedro Acosta che non è più una sorpresa e alle sue spalle Maverick Viñales, Fabio Di Giannantonio, Jack Miller, Aleix Espargaro, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi e Fabio Quartararo, che ieri pomeriggio hanno chiuso la sessione delle cosiddette pre-qualifiche nelle prime dieci posizioni e quindi hanno in tasca il pass per il Q2.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: I NUMERI DI CHI SCATTA DALLA POLE POSITION

Davanti a noi come sempre abbiamo qualifiche che determineranno una doppia griglia di partenza MotoGp, valida sia per la Sprint del pomeriggio sia per il Gran Premio di domani al GP Francia 2024 a Le Mans, secondo il format ormai perfettamente consolidato dalla passata stagione. Tutto questo tenendo presente che scattare davanti a tutti ha importanza davvero relativa nel motociclismo: nei primi quattro Gran Premi della nuova stagione l’autore della pole position ha vinto per due volte la Sprint e una volta è risultato essere anche il vincitore della domenica, quindi potremmo parlare di una sorta di progressione ma “in negativo” per chi parte davanti a tutti sulla griglia di partenza MotoGp, che ha il 50% di vittorie nella Sprint e il 25% alla domenica.

I numeri più interessanti sono però quelli della intera stagione 2023, che evidenziano una differenza minima fra i due tipi di gara, perché solamente per sei volte l’autore della pole position aveva poi vinto il Gran Premio alla domenica, ma tutto sommato furono sette e quindi solamente uno in più i successi nella Sprint scattando davanti a tutti sulla griglia di partenza MotoGp. Certo, a volte riescono anche i capolavori, per informazioni chiedere a Maverick Vinales, che ad Austin con la sua Aprilia aveva firmato una memorabile tripletta con pole position ed entrambe le vittorie, nella Sprint e nel Gran Premio.











