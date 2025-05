GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: FABIO QUARTARARO IN POLE POSITION

Fabio Quartararo ha firmato la pole position nelle qualifiche a Le Mans, il Gran Premio di Francia per la griglia di partenza MotoGp sancisce il ritorno definitivo ai vertici dell’idolo di casa, che conquista la seconda pole position consecutiva dopo quella di Jerez. Quartararo ha fermato il cronometro sul tempo di 1’29”324 per precedere Marc Marquez in una prima fila che comunque vedrà presenti entrambi i fratelli, dal momento che la terza piazza è andata ad Alex.

In effetti dietro al francese ci sono ben quattro spagnoli sulla griglia di partenza MotoGp, considerando che sono Fermin Aldeguer e Maverick Vinales ad aprire la seconda fila, mentre Francesco Bagnaia è il migliore degli italiani, ma non è andato oltre il sesto posto. Ecco poi settimo Marco Bezzecchi e in nona posizione Franco Morbidelli, con Jack Miller ottavo a separare gli altri due italiani che hanno partecipato al Q2 stamattina a Le Mans. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MARC MARQUEZ FAVORITO PER LA POLE POSITION?

Il sabato mattina è come ormai tradizione il momento della griglia di partenza MotoGp e allora oggi, 10 maggio 2025, ci aspettiamo la lotta per conquistare la pole position del GP Francia 2025 a Le Mans. Un favorito potrebbe esserci e, scusate se il nome non è di certo molto originale, stiamo parlando di Marc Marquez che, dopo la caduta di Jerez che due settimane fa gli è costata il primato nella classifica iridata, ha subito reagito ed è stato molto veloce nel venerdì pomeriggio francese, nella sempre significativa sessione delle pre-qualifiche.

Nomi davvero illustri al vertice d’altronde, perché alle spalle del numero 93 si sono piazzati Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia, con le Ducati ufficiali quindi sempre ai vertici ma con uno spauracchio che comincia ad essere davvero forti, cioè evidentemente il francese della Yamaha, già autore della pole position e poi secondo in gara alla domenica in Spagna. Tra i piloti nella top 10 del venerdì e quindi certi del posto nel Q2 per lottare per i vertici della griglia di partenza MotoGp ci sono anche al nono posto Franco Morbidelli e poi Marco Bezzecchi.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: FOCUS SU JOHANN ZARCO

Vogliamo adesso spendere qualche parola in più su Johann Zarco, che sarà evidentemente uno dei nomi più attesi per la griglia di partenza MotoGp essendo padrone di casa a Le Mans, sebbene dovrà passare dal Q1. Tra i francesi è forse Fabio Quartararo l’uomo copertina, dall’alto di un talento davvero con pochi paragoni, tuttavia non si può sottovalutare nemmeno il ruolino di marcia del suo connazionale, anche perché curiosamente Zarco è alle spalle del solo Quartararo in classifica fra i piloti non Ducati. Il classe 1990 ha una carriera lunga, nella quale spiccano i due Mondiali vinti nel 2015 e 2016 nella classe Moto2, nella quale aveva firmato ben 15 pole position, il dato che ora ci interessa di più.

Dal 2017 Johann Zarco corre nella classe regina e sulla griglia di partenza MotoGp è riuscito a partire per otto volte davanti a tutti. Un ricordo particolarmente caro è certamente la pole position proprio a Le Mans nel 2018, anche se poi la gara si chiuse con un ritiro per Zarco. La sua ultima partenza al palo risale invece a Silverstone 2022, ormai quasi tre anni fa: il digiuno minaccia di continuare, perché senza una Ducati è difficile essere il più veloce, però Johann Zarco si sta comunque ritagliando un ruolo da protagonista…