GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: PER LA POLE POSITION AL SACHSENRING

Oggi, sabato 12 luglio, sarà naturalmente il giorno (anche) della caccia alla pole position al Sachsenring, per comporre la griglia di partenza MotoGp in vista del Gran Premio di Germania 2025, una gara che per tanti anni ha visto dominatore assoluto Marc Marquez, che di conseguenza si candida come grande favorito anche nella battaglia sul giro secco.

Questa d’altronde non sarebbe una novità, dal momento che finora in stagione le prime dieci gare hanno visto per sei volte in pole position proprio Marc Marquez, con Fabio Quartararo come unica alternativa grazie alle ben quattro pole position del francese della Yamaha. Eppure, in questi giorni hanno fatto notizia soprattutto due assenti e allora è proprio di loro che vogliamo parlare adesso.

Non li vedremo sulla griglia di partenza MotoGp, eppure i piloti di cui si è parlato di più in settimana (oltre ad Alex Marquez per le sue condizioni fisiche) sono certamente due spagnoli, cioè Jorge Martin ed Aleix Espargaro. Per il campione del Mondo in carica infatti questa dovrebbe essere finalmente l’ultima gara di assenza.

La notizia della settimana è infatti che Jorge Martin ha superato con successo il test a Misano, dove ha percorso 64 giri con una Aprilia RS-GP e successivamente si è sottoposto ad esami medici che hanno dato riscontri positivi. Era il passaggio necessario per vedere l’iridato settimana prossima a Brno, dove la MotoGp tornerà per la prima volta dal 2020.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: FANNO NOTIZIA GLI ASSENTI

Ecco allora che il prossimo sarà un weekend di grandi rientri, che sia di circuiti oppure di piloti. Intanto però al Sachsenring sarà ancora assente Jorge Martin, che negli scorsi disgraziati mesi ha subito più di 20 fratture e quindi deve procedere con la massima cautela. In effetti, è giusto precisare che a Brno il campione del Mondo ci sarà, ma dovrà innanzitutto ricevere l’ok dei medici nel classico controllo del giovedì per poter essere davvero certi di rivedere poi Jorge Martin sulla griglia di partenza MotoGp.

Due settimane fa ad Assen era invece presente Aleix Espargaro, che in questa stagione svolge il ruolo di collaudatore per la Honda e aveva corso in Olanda con una wild-card, ma la grande notizia è che in questi mesi lo spagnolo si è dedicato soprattutto al ciclismo e non semplicemente per passione. Aleix Espargaro infatti è stato ingaggiato da una delle squadre più importanti del mondo, la Lidl-Trek (la formazione tra gli altri di Giulio Ciccone e Jonathan Milan), con la quale in questi giorni sta correndo il Giro d’Austria, che sancisce il suo debutto nel mondo del ciclismo professionistico.