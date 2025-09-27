Qual è la griglia di partenza della MotoGp per il gran premio del Giappone 2025 dal Motegi di domani mattina? Scopriamolo insieme

Su questa pagina andremo a scoprire la griglia di partenza della MotoGp in vista della gara Sprint che si terrà stamane così come del gran premio che si domani mattina in Giappone, sul circuito del Motegi. Come è andata? Le qualifiche si sono tenute la scorsa notte, alle ore 3:45 italiane, e il migliore in assoluto è stato Pecco Bagnaia, che ha fermato il cronometro sul tempo di 1.42:911. Rinasce quindi il piemontese di Ducati che riesce a fare meglio del compagno di scuderia, Marc Marquez, terzo, con Joan Mir su Honda che si è inserito fra i due, secondo assoluto.

Quarta posizione per Pedro Acosta su KTM, quindi in quinta posizione la prima Yamaha, quella di Fabio Quartararo, davanti a Franco Morbidelli del team VR46. Settimo Luca Marini, altro pilota Honda, davanti ad Alex Marquez su Ducati Gresini, e quindi Marco Bezzecchi su Aprilia, reduce da un weekend complicato. Infine, a completare la top ten, Raul Fernandez su Aprilia. Appuntamento a fra pochissimo, alle ore 8:00, per la diretta della Gara Sprint dal Motegi. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP GP GIAPPONE 2025 MOTEGI: CHI IN POLE POSITION? (OGGI 27 SETTEMBRE)

Cominciano le classiche trasferte orientali dell’autunno in MotoGp, il grande problema per gli appassionati è il fuso orario e questo sarà particolarmente evidente parlando della griglia di partenza MotoGp che si formerà quando in Italia sarà ancora notte per il Gran Premio del Giappone 2025 sul circuito di Motegi, casa della Honda che però non ha ancora firmato alcuna pole position in stagione.

Da questo punto di vista può sorridere la Yamaha, l’altro colosso giapponese che a sua volta non sta vivendo un periodo particolarmente felice nel Motomondiale ma grazie a Fabio Quartararo ha già firmato quattro partenze al palo nel 2025, per la precisione il tris consecutivo in primavera a Jerez, Le Mans e Silverstone e poi un altro acuto ad Assen.

A proposito di piloti francesi, Le Mans era stata una festa per i centauri di casa ma anche per le moto giapponesi, perché poi alla domenica aveva vinto Johann Zarco, restituendo alla Honda il sapore di una vittoria che mancava dall’acuto di Alex Rins ad Austin all’inizio del Mondiale 2023, cioè più di due anni prima.

Sono soddisfazioni molto isolate però ormai per i colossi nipponici, perché la MotoGp degli ultimi anni è dominata dalla Ducati e ogni tanto è l’Aprilia a spezzare il dominio di Borgo Panigale, lasciando comunque in Italia le vittorie, almeno a livello di Case costruttrici. Un motivo d’orgoglio da ricordare in vista della lotta per la griglia di partenza MotoGp proprio in casa dei colossi che fino a qualche anno fa dominavano la scena.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: FOCUS SUI PADRONI DI CASA

Poca gloria per le Case giapponesi sulla griglia di partenza MotoGp, anche se sul giro secco potrebbe essere più semplice piazzare qualche acuto, almeno per Fabio Quartararo, dobbiamo però notare anche la drastica riduzione dei piloti giapponesi, che soprattutto nella gara di casa nei decenni passati spesso dominavano. Talora c’erano addirittura delle wild-card che si vedevano solamente nei Gran Premi in terra giapponese ed eppure erano capaci di impressionare, adesso la presenza del Paese del Sol Levante è davvero ridotta al lumicino, con il solo Ai Ogura che sta disputando l’intera stagione 2025 nella classe MotoGp, oltre ad un paio di apparizioni estemporanee per Takaaki Nakagami.

Parliamo nel caso di Ogura del campione del Mondo in carica della classe Moto2, quindi sicuramente un talento che potrebbe riaccendere la passione per il Motomondiale in Giappone, ma questa fatalmente per il classe 2001 è una stagione d’apprendistato nella classe regina. Curiosamente, a molti mesi di distanza la gara migliore resta ancora la prima: il debutto in Thailandia vide Ogura quarto nella sprint e quinto alla domenica in gara ad inizio marzo, lo rivedremo protagonista nella gara di casa magari già sulla griglia di partenza MotoGp?