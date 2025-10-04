Griglia di partenza MotoGp, GP Indonesia 2025 Mandalika: una nuova mattina in compagnia della caccia alla pole position (oggi sabato 4 ottobre)

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: CACCIA ALLA POLE POSITION A MANDALIKA

Il Mondiale è già andato in archivio, il trionfo di Marc Marquez è diventato ufficiale settimana scorsa a Motegi ma ci sono ancora ben cinque Gran Premi da vivere e onorare nel migliore dei modi nel finale di stagione, cominciando dal GP Indonesia 2025 sul circuito di Mandalika, che oggi sabato 4 ottobre ci proporrà innanzitutto la lotta per stabilire la griglia di partenza MotoGp.

Ad esempio sarà molto atteso Francesco Bagnaia, che in Giappone ha vissuto il weekend perfetto cominciato proprio conquistando la pole position e passato poi per i successi nella Sprint del sabato pomeriggio ed infine nel Gran Premio della domenica, una bella iniezione di fiducia per Pecco in un 2025 davvero difficile per il piemontese.

Parlando di griglia di partenza MotoGp, potrebbe esserci un derby italiano con Marco Bezzecchi, dal momento che entrambi hanno ottenuto due pole position stagionali e curiosamente sempre in coppia: Pecco a Brno e subito dopo il pilota Aprilia al Red Bull Ring, poi Bezzecchi a Misano seguito in Giappone da Bagnaia.

Sono quattro delle ultime sei, c’è stata quindi gloria per i piloti italiani nelle qualifiche almeno a partire dall’estate, anche se il dominio di Marc Marquez resta saldo anche in questa voce, con Fabio Quartararo che è in realtà il secondo protagonista principale, almeno quando si parla di griglia di partenza MotoGp.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: FOCUS SU SOMKIAT CHANTRA

Essendo in Indonesia, ci potrebbe essere la curiosità di parlare dell’unico pilota che gareggerà quasi in casa, anche se in realtà è thailandese e quindi ha avuto la sua gara di casa ad inizio stagione sul circuito di Buriram. Stiamo parlando di Somkiat Chantra, il classe 1998 della Honda con il team di Lucio Cecchinello che idealmente rappresenta in pista tutta questa parte del Sud-Est asiatico che comunque ha un ruolo molto importante nel panorama della MotoGp con ben tre Gran Premi appunto in Thailandia e Indonesia e poi anche sul circuito di Sepang, in Malesia.

Onestamente stiamo parlando di un comprimario, infatti Somkiat Chantra ha solamente tre punti nella classifica del Mondiale Piloti della MotoGp, frutto di altrettanti quindicesimi posti, anche se volendo guardare il bicchiere mezzo pieno due sono arrivati nelle ultime gare, prima a Misano Adriatico e poi a Motegi, con due piazzamenti consecutivi in zona punti dopo l’unico precedente che risaliva ad Assen. In questo weekend Somkiat Chantra sarà il “quasi padrone di casa”, chissà se ne trarrà beneficio a cominciare dalla posizione sulla griglia di partenza MotoGp…