Griglia di partenza MotoGp/ Pole position o vittoria? Gp Italia 2021 Mugello

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: POLE O VITTORIA?

Sempre più vicino il momento in cui sarà definita la composizione della griglia di partenza MotoGp per il Gp Italia 2021, in attesa di scoprire che cosa succederà nelle qualifiche del Mugello possiamo analizzare più nel dettaglio quello che è successo finora nella prima parte del Motomondiale. Come abbiamo già accennato, partire dalla pole position non si sta rivelando un grande vantaggio: infatti troviamo una sola vittoria su cinque gare scattando davanti a tutti, quella di Fabio Quartararo a Portimao. Per il resto, ci sono stati grandi ribaltoni tra il sabato e la domenica, non solo a livello di piloti ma anche di scuderie: nelle due gare in Qatar ci furono infatti due pole position Ducati con Francesco Bagnaia e Jorge Martin, seguite tuttavia dai successi Yamaha in gara, firmati uno da Maverick Vinales e l’altro da Quartararo. A Jerez e Le Mans invece le pole position sono andate proprio al francese della Yamaha, ma poi alla domenica in entrambi i casi ha vinto la Ducati con l’australiano Jack Miller, di conseguenza è facile capire come i verdetti del sabato non siano così importanti per capire chi vincerà alla domenica… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: DUE ANNI FA

In attesa di scoprire come si comporrà la griglia di partenza MotoGp per il Gp Italia 2021, possiamo fare un tuffo a due anni fa, ultima edizione di questa corsa prima dell’annullamento del GP 2020 a causa della pandemia di Coronavirus. Il grande protagonista del sabato al Mugello fu il campione del Mondo Marc Marquez, che si prese la pole position davanti a Fabio Quartararo e Danilo Petrucci, che andarono dunque a completare una prima fila della griglia di partenza MotoGp con una Honda, una Yamaha e una Ducati. Quartararo era il nome rampante, circa un mese prima a Jerez aveva ottenuto la pole position più giovane di sempre in MotoGp ma al Mugello fu Marquez ad avere la meglio. In prima fila con loro Danilo Petrucci, che poi si regalò una domenica memorabile vincendo la gara di casa in sella alla Ducati, un sogno per ogni centauro italiano. La domenica fu molto positiva anche per l’allora suo compagno di squadra Andrea Dovizioso, che portò l’altra Ducati ufficiale sul terzo gradino del podio al Mugello nonostante il nono posto in qualifica, una anonima terza fila in griglia di partenza che sicuramente penalizzò il Dovi per il successo del Gran Premio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PER LA POLE POSITION AL MUGELLO

Tra poche ore scopriremo la griglia di partenza MotoGp, perché ci attendono le qualifiche del Gran Premio d’Italia 2021 sul circuito del Mugello, un grande classico per il Motomondiale che finalmente ritorna dopo l’assenza forzata dell’anno scorso, imposta dalla pandemia di Coronavirus. Lo spettacolo sarà assicurato perché per conquistare la pole position si viaggia a velocità davvero altissima al Mugello, in primo piano potrebbe esserci Fabio Quartararo, che non solo è l’attuale leader della classifica mondiale della MotoGp ma è anche il re stagionale delle partenze davanti a tutti sulla griglia di partenza, grazie a tre pole position nelle prime cinque gare, anche se il Mugello è tradizionalmente negli ultimi anni una pista eccellente per la Ducati, che certamente farà di tutto per scattare davanti nella gara di casa. Insomma, sarà grande battaglia per le prime posizioni della griglia di partenza MotoGp anche al Mugello, nonostante la facilità di sorpassare in gara non dovrebbe rendere così pressante l’esigenza di scattare dalla pole position in questo sesto atto del Motomondiale 2021.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: I NUMERI RECENTI

Presentando lo stato dell’arte in attesa di conoscere la griglia di partenza MotoGp, si può anche cercare già di dire qualcosa sui dati emersi dalle qualifiche nei primi cinque Gran Premi dell’anno, a cominciare dal doppio appuntamento a Losail tra fine marzo e inizio aprile. Pista storicamente Ducati quella in Qatar e tale è stata anche quest’anno, almeno al sabato, perché nel primo appuntamento (quello che ufficialmente era Gran Premio del Qatar) la pole position è andata a Francesco Bagnaia, da quest’anno pilota del team ufficiale Ducati, mentre la settimana successiva il Gran Premio di Doha ha esaltato il team satellite Ducati Pramac, capace di regalarsi un sabato di Pasqua da sogno grazie alla pole position di Jorge Martin davanti al compagno di squadra Johann Zarco. In seguito, lo sbarco in Europa ha segnato un netto cambio di rotta, dal momento che a Portimao si è preso la pole position Fabio Quartararo, che ripeterà poi lo stesso exploit anche nelle due successive gare a Jerez de la Frontera e Le Mans. Dobbiamo però anche notare che la Yamaha ha vinto le due gare in cui la Ducati partiva in pole, mentre la Casa di Borgo Panigale si è imposta in due delle tre gare con la Yamaha davanti sulla griglia di partenza MotoGp, dunque il primato al sabato non sembra poi così importante…



