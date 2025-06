Griglia di partenza MotoGp, GP Italia 2025 Mugello: scopriremo chi farà la pole position oggi sabato 21 giugno, con un focus su Enea Bastianini

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: POLE POSITION INCERTA AL MUGELLO

In una stagione nella quale finora in otto Gran Premi appena due piloti hanno firmato la pole position, cinque per Marc Marquez e le altre tre per Fabio Quartararo, tornato su livelli d’eccellenza almeno sul giro secco, ecco che la griglia di partenza MotoGp potrebbe rivelarsi più incerta del solito in occasione del Gran Premio d’Italia 2025.

Questo almeno basandoci sui verdetti del venerdì al Mugello, che hanno visto l’Aprilia veloce in particolare al mattino con Marco Bezzecchi, la Ktm sempre protagonista, soprattutto con Pedro Acosta nelle libere e poi con Mavericks Vinales nelle pre-qualifiche, Quartararo comunque presente e in casa Ducati “finalmente” Francesco Bagnaia più veloce dei fratelli Marquez.

Insomma, il sabato mattina sulle meravigliose colline del Mugello potrebbe regalarci una battaglia più emozionante del solito per la conquista della pole position, potenzialmente aperta ad almeno quattro Case differenti, anche se ovviamente non è da escludere che i soliti noti abbiano ancora qualcosa nel taschino.

In ogni caso sarà una battaglia sul filo dei millesimi, come abbiamo già visto ieri, addirittura con un ex-aequo al comando della classifica dei tempi per quanto riguarda la FP1. Insomma, il Mugello è sempre garanzia di emozioni e non sarà da meno neanche oggi per la griglia di partenza MotoGp…

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: I PROBLEMI DI ENEA BASTIANINI

Saranno quattro i piloti italiani certi di un posto nel Q2 e di conseguenza come minimo delle prime quattro file della griglia di partenza MotoGp, cioè Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio oltre ai già citati Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi, ma adesso vogliamo spendere qualche parola d’incoraggiamento per Enea Bastianini, che sta soffrendo non poco nella stagione che lo ha visto passare dalla Ducati alla Ktm. Il miglior risultato stagionale è stato il settimo posto ad Austin, mentre nelle sprint il centauro classe 1997 non ha ancora raccolto nemmeno un punto.

Questo ragionamento è particolarmente significativo qui al Mugello, sia perché la gara di casa vide Enea Bastianini secondo l’anno scorso, sia perché il venerdì è stato molto positivo per altri piloti della Casa austriaca, mentre purtroppo il romagnolo non è ancora riuscito ad uscire dalla mediocrità, confermata anche dal fatto che il miglior risultato stagionale per Bastianini risale a marzo. L’aria di casa farà bene ad Enea? Il primo obiettivo sarà superare il Q1 per essere protagonista sulla griglia di partenza MotoGp…