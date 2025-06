Griglia di partenza MotoGp, GP Olanda 2025 Assen: scopriremo chi farà la pole position oggi sabato 28 giugno, Marc Marquez ha toccato cifra tonda

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: MARC MARQUEZ HA TOCCATO CIFRA TONDA

Marc Marquez domina in ogni voce in questa stagione, parlando della griglia di partenza MotoGp dobbiamo aggiungere che il suo unico avversario nella prima parte della stagione è stato Fabio Quartararo, perché le prime nove pole position dell’anno sono andate sei allo spagnolo della Ducati e tre al francese della Yamaha.

DIRETTA MOTOGP/ Streaming qualifiche video GP Olanda 2025 Assen: Fp2, Quartararo al top! (sabato 28 giugno)

Adesso il Motomondiale è di scena nella mitica Assen, per il Gran Premio d’Olanda 2025 con il quale toccherà la doppia cifra. L’andamento finora è stato abbastanza curioso: quattro pole consecutive iniziali per Marquez, poi il tris di Quartararo e infine una nuova doppietta per il numero 93 fra l’Aragona e il Mugello, ulteriori tasselli di un dominio che comprende anche otto vittorie nelle Sprint e cinque successi alla domenica.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Kiev colpita da raid russi con droni: almeno sei morti (23 giugno 2025)

Fabio Quartararo adesso è invece atteso a una sfida molto più complicata: rendere la Yamaha competitiva anche sulla distanza della gara, dove l’unico acuto per il francese è stato il secondo posto di Jerez, seguito però da tre ritiri e un quattordicesimo posto negli ultimi quattro Gran Premi. Forse farebbe piacere anche a Marc Marquez ritrovare un avversario così talentoso…

Nel frattempo, proprio sette giorni fa al Mugello Marc Marquez ha raggiunto la tripla cifra più significativa parlando della griglia di partenza MotoGp: le 100 pole position in carriera, per la precisione sono 72 nella classe regina, più 14 in Moto2 e altrettante nella allora 125. Un dato ancora più impressionante se si pensa al fatto che non è mancato un lunghissimo vuoto prima del ritorno a un ruolo dominante in questa stagione.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, attacco USA contro tre siti nucleari iraniani (22 giugno 2025)

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: QUALI EFFETTI DALLE PRE-QUALIFICHE?

Attenzione però, Assen è iniziata in salita per Marc Marquez, che è caduto e si è dovuto accontentare del sesto posto nelle pre-qualifiche del pomeriggio, un piazzamento comunque più che sufficiente per essere certo di un posto nella Q2 di stamattina e quindi di poter lottare anche questa volta per le posizioni più nobili sulla griglia di partenza MotoGp. Tutto questo mentre ha cominciato invece alla grande il weekend olandese proprio Fabio Quartararo, autore del miglior tempo nel venerdì pomeriggio di Assen che ha dato indicazioni di potenziale equilibrio.

Infatti, al primo posto si è piazzata la Yamaha e dietro Quartararo ecco Alex Marquez, Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, cioè Ducati, Ktm e Aprilia, per completare il poker di Case differenti nelle prime quattro posizioni. Insomma, all’università della moto sembrano in tanti a poter ambire alla laurea, almeno sul giro secco: fra i candidati ci saranno di sicuro almeno quattro italiani, dal momento che nella top 10 troviamo il già citato Bezzecchi quarto, poi Pecco Bagnaia quinto, settimo Fabio Di Giannantonio e nono Franco Morbidelli.