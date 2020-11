Griglia di partenza Motogp/ Gp Portogallo 2020: la lotta per la pole position

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: LOTTA PER LA POLE A PORTIMAO

Solo poche ore e scopriremo la griglia di partenza della Motogp per il Gran premio del Portogallo 2020, ultimo appuntamento del mondiale 2020 e siamo ovviamente impazienti di dare il via alle prove ufficiali, che consegneranno anche la pole position al migliore in pista a Portimao. L’attesa in vista delle qualifiche è grande e non solo perchè sarà l’ultima battaglia per la pole position e la prima fila nella griglia di partenza della Motogp per questo campionato del mondo 2020, ma pure perchè siamo ben curiosi di scoprire chi si rivelerà il migliore sull’inedita pista dell’Algarve. Se il Gp del Portogallo è prova che in passato è rientrata diverse volte nel calendario del motomondiale, pure questa è la prima volta che i nostri beniamini correranno a Portimao, un tracciato molto bello ma che solitamente è riservato alla Superbike (ma dove anche la F1 ha girato quest’anno per la prima volta). Chi dunque potrebbe oggi segnare un nuovo record per la classe regina durante le qualifiche ufficiali e scrivere una nuova pagina per il Motogp in Portogallo? Difficile dirlo, ma l’analisi dei precedenti in stagione potrebbe darci nuovi spunti di riflessione.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: I NUMERI RECENTI

Alla vigilia del Gp del Portogallo 2020 ci risulta veramente complicato immaginare come si formerà la griglia di partenza della Motogp, e ovviamente a chi andrà la pole position, ricordato che si correrà oggi su un tracciato inedito. Pure come dicevamo prima, potrebbe risultarci utile andare a vedere i numeri fissati in questa intensa stagione, ormai agli sgoccioli. In vista dell’ultima prova della Motogp 2020 ecco che alla non possiamo certo scordare le GIà ben 4 pole position messe da parte quest’anno da Fabio Quartararo: il francese è infatti partito alla prima casella dello schieramento nelle prime due gare del mondiale e poi ancora in Francia e ad Aragon 1 e non possiamo escludere che possa sorprenderci qui a Portimao. Pure però sul tracciato lusitano dovremo fare attenzione al compagno nella Yamaha maggiore Vinales, autore delle pole position in Austria e nelle due prove di Misano: sono occhi puntati anche a Franco Morbidelli, visto che l’azzurro della casa del Diapason ha rimediati la prima casella della griglia nelle qualifiche dei Gp di Catalogna e solo sette giorni fa a Valencia. Ovviamente questi sono solo alcuni dei nomi da tenere d’occhio: in stagione pure hanno fatto faville anche Zarco (pole a Brno) e Pol Espargaro (prima casella in Stiria e al Gp d’Europa), senza dimenticare Nakagami, sorpresa a Teruel. Chiaramente non possiamo escludere anche alcun nome nuovo oggi a Portimao: tutto può ancora succedere in questo finale di stagione.



