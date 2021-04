Griglia di partenza MotoGp/ Gp Portogallo 2021 Portimao: per la pole position

Tra poche ore scopriremo la griglia di partenza MotoGp, perché ci attendono le qualifiche del Gran Premio del Portogallo 2021 sul circuito di Portimao, che aveva fatto il suo debutto nel calendario del Motomondiale l’anno scorso a causa della pandemia di Coronavirus ed è stato confermato anche per la nuova stagione, passando però da ultimo a secondo appuntamento dell’anno della MotoGp. Il ricordo di quanto era successo nello scorso autunno è di conseguenza abbastanza recente e certamente indimenticabile per il padrone di casa Miguel Oliveira, che infatti a Portimao si era preso al sabato la pole position sulla griglia di partenza MotoGp coronando poi l’opera alla domenica, quando andò a vincere il Gp Portogallo completando così in trionfo la pazza stagione 2020. Dal momento che l’anno scorso a Portimao aveva vinto in gara chi era scattato davanti a tutti, siamo convinti che anche oggi la lotta per le migliori posizioni sulla griglia di partenza MotoGp sarà bellissima su questo circuito che sorge nella regione dell’Algarve, chiamato a darci i primi riscontri stagionali (anche sul giro secco) su una pista differente da quella di Losail, che tra la fine di marzo e l’inizio di aprile ha ospitato la doppietta di Gran Premi – Gp Qatar e Gp Doha – che hanno aperto il cammino della nuova stagione della MotoGp.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: I NUMERI RECENTI

Presentando lo stato dell’arte in attesa di conoscere la griglia di partenza MotoGp, si può dunque cercare già di dire qualcosa sui dati emersi dalle qualifiche nei primi due Gran Premi dell’anno, pur ribadendo ancora una volta che il circuito era sempre quello di Losail. Pista storicamente Ducati e tale è stata anche quest’anno, almeno al sabato, perché nel primo appuntamento (quello che ufficialmente era Gran Premio del Qatar) la pole position è andata a Francesco Bagnaia, da quest’anno pilota del team ufficiale Ducati, mentre la settimana successiva il Gran Premio di Doha ha esaltato il team satellite Ducati Pramac, capace di regalarsi un sabato di Pasqua da sogno grazie alla pole position di Jorge Martin davanti al compagno di squadra Johann Zarco. Dobbiamo tuttavia ricordare anche i risultati della domenica, che hanno visto invece una doppia vittoria della Yamaha, la prima volta con Maverick Vinales e la seconda con Fabio Quartararo. Di conseguenza anche a Portimao le Case più attese dovrebbero essere Duvati e Yamaha, anche se la Ktm e Oliveira puntano a ripetere il trionfo del 2020 già dalle qualifiche del sabato…

