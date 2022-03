Griglia di partenza MotoGp/ Gp Qatar 2022: a chi la prima pole position?

Tra poche ore si comporrà la griglia di partenza MotoGp, perché ci attendono le qualifiche del Gran Premio del Qatar 2022 sul circuito di Losail, che ospiterà il primo atto della nuova stagione del Motomondiale. C’è dunque grande curiosità per scoprire i primi verdetti, almeno relativi alla velocità sul giro secco e al nome dell’autore della prima pole position, mentre poi logicamente sarà la gara di domani a dare le prime indicazioni sulla forza complessiva dei vari piloti e scuderie di una MotoGp priva di Valentino Rossi dopo tantissimi anni nel segno del Dottore.

Essere il più avanti possibile sulla griglia di partenza MotoGp si annuncia sempre importante, anche se il circuito di Losail facilita i sorpassi sul suo lunghissimo rettilineo d’arrivo. In effetti, i dati della scorsa stagione ci dicono che solo sei volte l’autore della pole position ha poi vinto anche il Gran Premio: due volte Fabio Quartararo a Portimao 1 (Portogallo) e al Mugello, Jorge Martin nel primo dei due Gran Premi al Red Bull Ring ed infine la tripletta di Francesco Bagnaia ad Aragon, Misano e Portimao 2 (Algarve), quindi esattamente in un terzo dei 18 GP il vincitore è stato anche l’autore della pole position.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: I NUMERI DELL’ANNO SCORSO

Presentando la situazione in attesa di conoscere la griglia di partenza MotoGp, dobbiamo inevitabilmente basarci sui numeri dell’anno scorso, in attesa delle prime indicazioni del 2022. Il Mondiale 2021 fu segnato all’inizio dal dominio di Fabio Quartararo che – per limitarci al sabato – infilò cinque pole position consecutive dalla terza alla settima gara della stagione, ma poi non ne raccolse nemmeno una da quel momento in poi. Il re delle qualifiche fu dunque Francesco Bagnaia, con andamento esattamente opposto: pole position al debutto in Qatar (che sia di buon auspicio oggi?), poi più nulla fino a settembre, quando però Pecco iniziò una serie di cinque pole consecutive che lo portarono a quota sei, davanti a Quartararo.

Altro grandissimo protagonista sul giro secco fu Jorge Martin, che con la Ducati del team Pramac si prese la bellezza di quattro pole position in stagione, cioè quella nel secondo GP a Losail (l’anno scorso si disputò pure un GP Doha in Qatar), entrambe quelle del doppio appuntamento in Austria e infine la pole position anche dell’ultima gara a Valencia. A tutti gli altri piloti inevitabilmente rimasero solo le briciole, cioè una pole position a testa per Johann Zarco (Sachsenring), Maverick Vinales (Assen) e Pol Espargaro (Silverstone). Ma adesso è giunto il momento di pensare all’attualità…



